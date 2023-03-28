Orta Avrupa'da çelik fiyatları yükseldi

MEPS'e göre bu, yerel çelik piyasasında çok sayıda kişiyi artışa nedenler konusunda gergin ve biraz da kafası karışmış durumda olmasına neden oluyor.

MEPS'in bildirdiğine göre Orta Avrupa çelik piyasasında genel aktivite seviyelerinin düşük kalması bekleniyor. Ayrıca, yaklaşan Paskalya tatilinin Nisan ayındaki satış fırsatlarını sınırlaması muhtemel.

MEPS değerlendirmesine göre fiyat çöküşüyle ilgili endişeler Orta Avrupa piyasasına özgü değil. AB genelinde çelik alıcıları tarafından paylaşılıyor. Bununla birlikte, sıkı arzın en azından yakın vadede fiyatları yüksek tutması muhtemel.