Orta Doğu'da tırmanan gerilimle petrol fiyatları yeniden 80 doları aştı

İsrail Hava Kuvvetleri'nin Filistin’den yaşananların arasında Lübnan'a yönelik hedefleri de vurması ve İran destekli bir grubun İsrail'e roket saldırısıyla petrol fiyatları güne yükselişle başlamıştı.

NYMEX'de Batı Teksas ham petrolü yüzde 2,55 artışla varil başına 76,74 dolar olurken, Brent ham petrolü yüzde 2,56 artışla 81,05 dolara yükseldi.

Petrol fiyatlarında ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı Powell’ın da Jackson Hole’de verdiği faiz indirim sinyalinin güçlenmesi, Ortadoğu'da ateşkesin çıkmaza sürüklenmesi etki ve Libya'da üretimin askıya alması petrolde yükselişi destekledi.

Brent petrolünün varil fiyatı 16 Ağustos'tan bu yana ilk kez 80 doların üzerine çıkarken, günlük yükseliş de yüzde 2,4'ü buldu.

Faiz indirimi talebi yükseltir mi?

Fed Başkanı Jerome Powell'in Jackson Hole’de verdiği mesajlarda, eylülde faiz indirimi sinyalinin güçlenmesiyle petrol fiyatları da dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ekonomik hareketliliğin artmasıyla talebin de artması beklentisiyle de yükseldi.

Jeopolitik gerilimler

Petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi tetikleyen haberlerden biri, Libya'nın doğudaki hükümeti, rakip Başkanlık Konseyi'nin Libya Merkez Bankası'na geçici başkan atamasına tepki olarak "mücbir sebep" ilan Etmesi oldu. Tüm petrol üretimi ve ihracatı askıya alındı.

Ayrıca, Ortadoğu'da ateşkes görüşmelerinin büyük ölçüde başarısızlıkla sonuçlanması da petrolde arz kaygılarını güçlendirdi.

Uzmanlar ne diyor?

Commonwealth Bank of Australia'da madencilik ve enerji emtiaları stratejisti Vivek Dhar, Orta Doğu'daki gerilim ve daha geniş bir çatışma riskinin petrol fiyatlarını yüksek tutacağını söyledi.

Araştırma şirketi BMI'nin genel müdürü ve küresel risk başkanı Cedric Chehab, pazar günü yaşanan karşılıklı ateşin "topyekûn bir savaşın" yakın olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Chehab, "Hizbullah'ın yapmak istediği şey, İran'ın yapmak istediği şey, esasen caydırıcılığa izin vermekti. Yani bu caydırıcılığı kullanmaktı ve bunu yaptılar." Çatışmanın daha geniş bir çatışmaya dönüşme riski olsa da gerilimin azaltılması için hala bir alan olduğunu da sözlerine ekledi.

Tırmanışın görünürde ateşkes görüşmelerine zarar verdiğini, ancak İsrail'in Hizbullah'ı engellemeyi başarmasının "İran ve vekillerini, İsrail'in özellikle ABD desteğiyle güçlü bir konumda olduğunu kabul etmeye zorlayabileceğini" belirten Dhar, "Daha geniş anlamda, Orta Doğu'da İran'ı kalıcı olarak içine alan daha geniş bir çatışma riski, görünümümüz için yukarı yönlü bir risktir" dedi.