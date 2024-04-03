Petrol, 5 ayın zirvesinde kalmayı sürdürüyor

Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar ve Ukrayna ile Rusya'daki enerji tesislerine yönelik yeni saldırı dalgaları küresel arzı tehdit ederken, petrol fiyatları son beş ayın en yüksek seviyelerinde sabit kaldı.

Brent ham petrolü, 90 dolara yaklaşarak 5 ayın en yüksek seviyesini görürken; saat 16.05 itibarıyla yüzde 0,90 artışla varil başına 89,71 dolar ve WTI yüzde 0,1 artışla varil başına 85,23 dolar ile Ekim ayından bu yana en yüksek seviyelerde.

Analistlere göre her iki gösterge de OPEC+ üretim kesintileri, jeopolitik riskler ve ABD ve Çin'de talebin iyileştiğine dair işaretler nedeniyle, petrol piyasasının sıkılaşmaya devam ettiğine işaret ederek daha derin bir gerilemeye doğru ilerliyor.

Bu arada, OPEC ve müttefikleri çevrimiçi bakanlar panelinde üyelerin üretim kesintileri uygulamalarını gözden geçirecek, ancak mevcut üretim politikasında değişiklik önermeleri beklenmiyor.