Petrol fiyatları yatay seyir izliyor

OPEC+'nın mevcut arz kesintilerini Haziran sonuna kadar sürdüreceğini teyit etmesinin ardından petrol fiyatları dün yükselmişti.

Vadeli ham petrol kontratları, artan jeopolitik riskler ve OPEC + üretim kesintileri nedeniyle arz endişeleriyle Ekim ayından bu yana en yüksek seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Brent ham petrolü ve WTI yüzde 0,1 düşüşle sırasıyla varil başına 89,28 dolar ve 85,33 dolardan işlem görüyor.

ANZ analistleri, "Bu geniş çapta beklenirken, Orta Doğu'da son zamanlarda artan gerilimin grubun piyasaya bakışını değiştirmediğine dair bir miktar güvence sağlıyor" değerlendirmesini yaptılar.

ANZ Banking Group Ltd. kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes, "Önümüzdeki iki ya da üç ay boyunca OPEC üretiminin daha da düşmesini bekliyorum" dedi. Hynes, OPEC+ toplantısından çıkan üyelerin, grubun daha önce üzerinde anlaşmaya vardığı kesintilere atıfta bulunarak, "bu kotalara çok daha yakın bir şekilde bağlı kalmaktan bahsettiklerini" söyledi.