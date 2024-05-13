Petrol fiyatları yükseliyor

ICE'de Brent ham petrolü yüzde 0,31 ve NYMEX'de Batı Teksas petrolü yüzde 0,35 artışla sırasıyla varil başına 83,05 ve 78,55 dolardan işlem görüyorlar.

Çin'in tüketici fiyatları endeksi Nisan ayında art arda üçüncü ay yükselerek en büyük petrol tüketicisinde iç talebin toparlandığına işaret etti. Yatırımcılar şimdi faiz oranı görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için Salı günü açıklanacak olan ABD Nisan ayı Üretici Fiyat Endeksi ve Çarşamba günü açıklanacak olan ve yakından takip edilen Tüketici Fiyat Endeksi raporlarını bekliyor.

Bu arada, OPEC ve IEA bu hafta aylık petrol piyasası raporlarını yayınlayarak bu yıl ve gelecek yıl için küresel talep ve arz beklentilerinin bir görüntüsünü sunacaklar.