Petrol fiyatlarında ABD ve Çin etkisi

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'de talebin yavaşladığına dair verilerin etkisiyle düştü. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 düşüşle 81,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,21 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde gün içinde teknik olarak 82,67 ile 85,54 dolar aralığının direnç, 79,80 ile 76,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Dün 81,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,63 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Fiyatlarda ABD ve Çin etkisi

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de petrol stoklarının beklentinin üzerinde büyüdüğünü gösteren veriler ülkede talebin düştüğüne işaret ederek, fiyatları aşağı yönlü baskıladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artış kaydettiğini bildirdi. Piyasa beklentisi, stokların 674 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene alacağı para politikası kararlarına ilişkin belirsizlikler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, dün yaptığı açıklamada, Fed'in faiz indirimi kararının biraz zaman alabileceğini ifade ederek, gelecek enflasyon verilerinin olumlu olmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de ekonomik büyümenin beklenenin altında ilerlemesi de fiyatların düşüşünü destekliyor.

Öte yandan, petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da ve Kızıldeniz'de devam eden gerginliğin petrol sevkiyatlarını da olumsuz etkileyeceği endişesi fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.