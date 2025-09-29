  1. Ekonomim
Kuzey Irak'ın Türkiye üzerinden küresel piyasalara petrol ihracatına yeniden başlaması ve OPEC+'nın pazar günü yapılacak toplantıda petrol arzının Kasım ayında 137 bin varil/gün artırılması yönünde bir karar alacağı haberleri küresel pazarda petrol fiyatlarını hızla düşürdü.

Petrol fiyatlarında düşüş hızlandı
ICE'de vadeli Brent petrolü yüzde 1,35 kayıpla 69,21 dolara geriledi. NYMEX'de Batı Teksas petrolü yüzde 1,55 düşüşle 64,74 dolar seviyesinden işlem görüyor.

RBC Capital Markets analistleri, “OPEC yedek kapasitesini daha da azaltmaya hazırlanırken, Ekim ayında jeopolitik bir sürpriz yaşanma riski artmaya devam ediyor. Yaz aylarında hakim olan anlatı 2025'in dördüncü çeyreğinde arz fazlası yaşanacağı yönündeyken, piyasa katılımcıları Rusya ve İran'da devam eden çatışmaların hızla artan uyanma riskini hesaba katmaya başlıyor” dedi.

