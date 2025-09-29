Petrol fiyatlarında düşüş hızlandı

ICE'de vadeli Brent petrolü yüzde 1,35 kayıpla 69,21 dolara geriledi. NYMEX'de Batı Teksas petrolü yüzde 1,55 düşüşle 64,74 dolar seviyesinden işlem görüyor.

RBC Capital Markets analistleri, “OPEC yedek kapasitesini daha da azaltmaya hazırlanırken, Ekim ayında jeopolitik bir sürpriz yaşanma riski artmaya devam ediyor. Yaz aylarında hakim olan anlatı 2025'in dördüncü çeyreğinde arz fazlası yaşanacağı yönündeyken, piyasa katılımcıları Rusya ve İran'da devam eden çatışmaların hızla artan uyanma riskini hesaba katmaya başlıyor” dedi.