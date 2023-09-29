Petrol haftayı primle kapatma yolunda

Petrol fiyatları, Çin'de tatil öncesi oluşan güçlü talep ve ABD'de devam eden arz sıkışıklığı nedeniyle Suudi Arabistan'ın üretimi artırabileceği yönünde beklentilerine rağmen haftayı kazanımla kapatmaya hazırlanıyor.

Petrol fiyatları bu seviyelerden kapanırsa haftalık bazda %2 yükselmiş olacak. Yatırımcılar, üçüncü çeyrekte petrol fiyatlarının %30 sıçramasının ardından Suudi Arabistan'ın üretimi artırıp artırmayacağını görmek üzere OPEC+'ın gelecek hafta gerçekleşecek toplantısını bekliyorlar.

OPEC+, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya öncülüğünde birlikte hareket eden ülkelerden oluşuyor.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %0.43 gerileyerek 94.97 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD hafif ham petrolü %0.05 gerileyerek 91.66 dolar civarında seyrediyordu.