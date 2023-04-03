Petrol kararı, Türkiye'yi nasıl etkileyebilir?

Berfin ÇİPA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, piyasada istikrarın sağlanabilmesi amacıyla 5 Ekim 2022'de alınan üretimde "yıl sonuna kadar günlük 2 milyon varil kesinti yapılması" kararına ek olarak, mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil gönüllü kesinti yapılacağını teyit etti.

Bu karar, başta petrol fiyatları olmak üzere piyasalarda da yankı buldu.

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi ve EKONOMİ yazarı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, OPEC +'nın süpriz petrol kararını değerlendirdi:

Bu önemli bir karar. Çünkü küresel ekonominin yavaşlama ve resesyon ihtimalinin arttığı bir ortamda normalde OPEC’in üretimi kısma değil artırma yönünde bir tercihi de olabilirdi. Daha doğrusu fiyatları yukarı çıkararak daha fazla ekonomiyi aşağı indirecek ve kendisine zarar verecek bir hamleden kaçınmasını beklerdik. Böyle planlanmamış bir toplantıyla olması da ilginç bir gelişme oldu ama önemli sonuçları olabilir.

Çünkü bu süreç eğer dünya bir resesyona gidiyorsa fiyatları düşürmek için daha da fazla kısıntıya giderek bunun devam edebileceği işaretini de veriyor. Yani fiyatları belli bir oranın altına düşürmemek veya yukarıda tutmak ki jeopolitik riskler varken bu çok daha hızlı sıçrama gösterebilir.

Türkiye’de bugün ÜFE’nin düşük gelmesinin ana nedeni enerji fiyatlarındaki gerileme ve Türkiye’de yapılan ayarlamalardır. Önümüzdeki süreçte enerji fiyatlarında tersi bir hareket önce ÜFE’de sonra TÜFE’de tersi yansımalarını bulur. O nedenle ben bu gelişmenin genel anlamda Türkiye’nin enflasyonunu ve dış dengeleri açısından olumsuz bir gelişme olduğunu düşünüyorum.

Yani özellikle bu süreçte fiyatı beli bir yerde tutma gayreti ve Amerika’nın stoklarını bitirmiş olması bu anlamda fiyatların tekrar yukarı gideceği beklentisi de uluslararası ilişkilerinin Orta Doğu ve Amerika ilişkilerinin bir yansıması olabilir.

Fiyatların belli bir seviyenin altına gitmeyeceğini gösteriyor. Bu da Türkiye’nin faturasının çok düşmeyeceğini veya enflasyonun da buradan daha fazla olumlu katkının gelmeyeceğini işaret ediyor. Biz enflasyonla ilgili gereğini yaparsak bu gelişmelere çok fazla bakmadan da enflasyonu geriletebiliriz aslında.