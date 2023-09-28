Petrol kritik direnci kırdı

Petrol küresel sıkışık arzla birlikte yükseliyor.

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki keskin düşüşün küresel arz sıkışıklığı endişelerini artırmasıyla perşembe günü erken Asya seansında artış kaydetti.

Brent ham petrolü vadeli kontratları varil başına 96,71 dolara yükseldi.

ABD hafif ham petrolü dün %3.6 yükselmesinin ardından bugün de %1 artışla Ağustos 2022'den bu yana ilk kez varil başına 95 dolara çıktı.

Kritik eşik aşıldı

Uzmanlara göre petrolde 96.70 seviyesi direnç olarak görülüyordu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş yeniden 100 dolar senaryolarını gündeme getirdi.

ING Groep NV emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, "Brent'in varil başına 100 doları aşması an meselesi. Ancak, arz kesintilerini hafifletmek için OPEC+ üzerinde oluşturulabilecek baskı göz önüne alındığında, herhangi bir kırılmanın nispeten kısa ömürlü olacağına inanıyoruz" dedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC+ olarak bilinen müttefikleri Suudi Arabistan ve Rusya'nın yıl sonuna kadar günde 1,3 milyon varillik üretim kesintisinde anlaştı.