Petrolde 'Çin' yükselişi: 3 ayın zirvesinde

Dün 82,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 82,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,03 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler sonrası ülkede teşviklerin artırılacağı beklentisi etkili oldu.

Dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasıyla ekonomik aktiviteye dair endişelerin artmasının ardından, piyasalarda hükümetin ekonomiyi canlandırmaya çalışacağı öngörüleri devam ediyor.

Küresel petrol talebine yönelik umutlar arttı

Phillip Nova analistleri, “Hareket, artan ticari faaliyetin ve tüketimin ham petrol talebini artıracağı yönündeki spekülasyonları güçlendirdi” diyerek, küresel petrol talebine yönelik umutların arttığını belirtiyor.

Bu, G20 ülkelerinin enerji bakanlarının bir araya geldiği Uluslararası Enerji Forumu'nun, yılın ikinci yarısında Hindistan'da Çin'den gelen ham petrol talebindeki artışın fiyatların 85,00 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngören yorumların ardından geldi.

Vanda Insights, “ABD Merkez Bankası'nın yarın başka bir faiz artırımı görebilecek toplantısı öncesinde, "ABD'den gelen son veriler ekonominin gücü ve dayanıklılığına ilişkin iyimserliği güçlendirdi” yorumunu yapıyor.