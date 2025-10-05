  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. OPEC+ üyesi 8 ülke, kasımda petrol üretimini günlük 137 bin varil artıracak
Takip Et

OPEC+ üyesi 8 ülke, kasımda petrol üretimini günlük 137 bin varil artıracak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, kasım ayında üretimi beklentiler dahilinde günlük 137 bin varil artırma kararı aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
OPEC+ üyesi 8 ülke, kasımda petrol üretimini günlük 137 bin varil artıracak
Takip Et

OPEC'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Toplantıda, Nisan 2023'te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik gönüllü üretim kesintileri ele alındı.

Açıklamada, istikrarlı küresel ekonomik görünüm ve düşük petrol stoklarının mevcut sağlıklı piyasa temellerini desteklediği vurgulandı. Bu doğrultuda söz konusu ülkeler, kasım ayında günlük 137 bin varil üretim artışı yapma kararı aldı.

Açıklamada ayrıca kararın, piyasa koşullarına göre durdurulabileceği veya geri çevrilebileceği vurgulandı.

Sekiz üye ülke, 7 Eylül'de gerçekleştirdikleri son toplantıda, üretimi ekim ayı için günlük 137 bin varil artırma kararı almıştı. Bu doğrultuda piyasalarda, kasım ayında da aynı miktarda üretim artışına gidileceği yönünde beklenti oluşmuştu.

Grubun bir sonraki toplantısı 2 Kasım'da yapılacak.

Üretim kesintileri

OPEC+ grubunun üretim kesintileri mart ayında günlük 5,85 milyon varil seviyesine ulaşmıştı. Küresel talebin yaklaşık yüzde 5,7'sine denk gelen bu miktar, 2022 sonundan bu yana üye ülkeler tarafından farklı zamanlarda açıklanan üretim kesintilerinin toplamını yansıtıyordu.

Bu kesintiler, grubun Ekim 2022'de açıkladığı günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi, sekiz üye ülkenin Nisan 2023'te duyurduğu günlük 1,65 milyon varillik gönüllü kesinti ile Kasım 2023'te ilan ettiği günlük 2,2 milyon varillik ek kesintiden oluşuyordu.

Söz konusu ülkeler, bu kesintilerin günlük 2,2 milyon varillik kısmını eylül sonuna kadar tamamen geri almayı planlamış, geçen ay ise günlük 1,65 milyon varillik kesintinin kademeli olarak geri çekilmesine başlamıştı.

Bakanlık tek tek ifşa etti: Adana kebapta kalp ve baş eti, dana kıymada kanatlı eti kullanmışlar!Bakanlık tek tek ifşa etti: Adana kebapta kalp ve baş eti, dana kıymada kanatlı eti kullanmışlar!Gündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 5 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 5 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Emekli promosyon ödemeleri güncellendi! En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte oranlar...Emekli promosyon ödemeleri güncellendi! En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte oranlar...Ekonomi
Pablo Escobar’ın arazisi mağdur kadınlara dağıtılacakPablo Escobar’ın arazisi mağdur kadınlara dağıtılacakDünya

 

Emtia Haberleri
Emtia piyasaları ABD'de federal hükümetin kapandığı haftada karışık seyretti
Emtia piyasaları ABD'de federal hükümetin kapandığı haftada karışık seyretti
Petrol fiyatları haftanın son gününde toparlanıyor
Petrol fiyatları haftanın son gününde toparlanıyor
Petrol fiyatları 4 ayın dibini gördü!
Petrol fiyatları 4 ayın dibini gördü!
Bakır fiyatı, arz endişeleriyle yükselişte
Bakır fiyatı, arz endişeleriyle yükselişte
ABD'nin ham petrol stokları beklentinin üzerinde arttı
ABD'nin ham petrol stokları beklentinin üzerinde arttı
Petrol fiyatları keskin düşüşün ardından toparlandı
Petrol fiyatları keskin düşüşün ardından toparlandı