Petrol fiyatları haftanın son gününde toparlanıyor

Cuma günü erken saatlerde Brent ham petrol vadeli işlemleri 46 sent veya %0,72 artışla varil başına 64,57 dolara, ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise 44 sent veya %0,73 artışla varil başına 60,89 dolara yükseldi.

Ancak haftalık bazda Brent %8, WTI ise %7,4 geriledi.

Suudi Arabistan'ın pazar payını geri kazanma isteği doğrultusunda OPEC+'nın kasım ayında petrol üretimini günde 500.000 varile kadar artırmayı istediği iddiaları petrol fiyatlarını baskılıyor.

IG analisti Tony Sycamore, "Eğer OPEC+ bu hafta sonu günde 500.000 varillik bir artış açıklarsa, bu, ham petrolü tekrar düşüşe geçirecek kadar büyük bir artış olabilir ve başlangıçta 58,00 dolarda destek bulduktan sonra bu yılın en düşük seviyeleri olan 55,00 doları test edebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, potansiyel olarak daha yüksek OPEC+ arzının, bakım nedeniyle yavaşlayan küresel ham petrol rafineri üretimlerinin ve önümüzdeki aylarda beklenen mevsimsel talep düşüşünün, ABD ve diğer bölgelerde petrol stoklarının artışını hızlandıracağını öngörüyorlar.