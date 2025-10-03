  1. Ekonomim
JPMorgan’dan yıl sonu için yeni Bitcoin tahmini

Bitcoin’in altına göre düşük performans gösterdiğini belirten JPMorgan analistleri, BTC’nin yıl sonuna kadar 165 bin dolara çıkabileceğini öngördü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
JPMorgan analistleri, dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in yıl sonuna kadar 165 bin dolara ulaşabileceğini tahmin etti.

Banka tarafından yayımlanan raporda, volatilite dikkate alındığında Bitcoin’in altına kıyasla daha zayıf bir performans sergilediğine dikkat çekildi.

JPMorgan: Bitcoin’in 165 bin dolara yükselme potansiyeli var

Rapora göre Bitcoin-altın volatilite oranı 2,0 seviyesinin altına geriledi. Bu durum ise Bitcoin’in altına kıyasla yalnızca 1,85 kat daha fazla risk sermayesi tükettiğini ortaya koydu.

Bu orana göre Bitcoin’in mevcut 2,3 trilyon dolarlık piyasa değerinin yaklaşık yüzde 42 artması gerekiyor. Analistlere göre bu artış, Bitcoin fiyatını 165 bin dolar seviyesine taşıma potansiyeli taşıyor.

