Bakır 16 ayın zirvesine yakın seyrediyor

London Metal Exchange'de üç aylık bakır Mayıs 2024'ten bu yana görülen en yüksek noktasına ulaşmasının ardından cuma gününe göre yüzde 0,35 artışla 10.753 dolardan işlem görüyor.

Madenci Freeport, pazar günü Endonezya'daki Grasberg bakır ve altın madeninde çamur akması felaketi sonrasında kayıp olan beş işçinin ölü bulunduğunu açıkladı.

Dünyanın ikinci büyük bakır madeni olan Grasberg, küresel konsantre üretiminin yüzde 3'ünü oluşturuyor. Analistler, kesintinin Eylül 2025 ile 2026 sonu arasında 591.000 ton bakır üretim kaybına yol açabileceğini tahmin ediyor. Bu durum Goldman Sachs, Citi ve Bank of America'nın fiyat tahminlerini yükseltmesine neden oldu.

ANZ, "Bakırda yükseliş momentumu devam etti ve fiyatlar 10.700 dolara fırladı. Yatırımcılar Şili ve Endonezya'daki arz zorlukları konusunda endişeli kalmaya devam etti" dedi.

Cnbc-e'nin aktardığına göre Şili'nin üretimi, 31 Temmuz'da Codelco'nun ana madeninde meydana gelen kazanın ardından Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 9,9 düştü.

Diğer London metalleri arasında alüminyum ton başına 2.707 dolardan sabit seyretti, nikel yüzde 0,2 düşüşle 15.400 dolara geriledi, kurşun yüzde 0,1 azalışla 2.018 dolara indi, kalay yüzde 0,8 kayıpla 37.155 dolara düştü ve çinko yüzde 0,2 yükselişle 3.038,5 dolara çıktı.

ANZ, alüminyum fiyatlarının da geçen hafta 2.700 dolar seviyesini aştığını ve hem arz endişeleri hem de faaliyet oranlarının iyileşmesiyle güçlü talep tarafından desteklendiğini belirtti.
Çin piyasaları 1-8 Ekim tarihleri arasında Altın Hafta tatili nedeniyle kapalı.

