Altın 4 bin dolar sınırına yakın! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri federal hükümetinin kapanmasının uzamasıyla tekrardan rekor kırarak ons başına 4 bin dolar sınırına yaklaştı.

Külçe altın, ons başına 3.920,63 dolara kadar yükseldikten sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi.

ABD’deki bu aksaklık, cuma günü açıklanması beklenen istihdam verilerinin ertelenmesine neden olarak, zaten belirsiz olan ekonomik görünümü daha da karmaşık hale getirdi.

Altın fiyatları ne durumda?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.267,49 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.892,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 17.796,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 35.020,15 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.456,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 87.818,92 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.933,31 dolar