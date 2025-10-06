  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altın 4 bin dolar sınırına yakın! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Takip Et

Altın 4 bin dolar sınırına yakın! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 6 Ekim 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın 4 bin dolar sınırına yakın! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Takip Et

Altın fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri federal hükümetinin kapanmasının uzamasıyla tekrardan rekor kırarak ons başına 4 bin dolar sınırına yaklaştı.

Külçe altın, ons başına 3.920,63 dolara kadar yükseldikten sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi.

ABD’deki bu aksaklık, cuma günü açıklanması beklenen istihdam verilerinin ertelenmesine neden olarak, zaten belirsiz olan ekonomik görünümü daha da karmaşık hale getirdi.

Altın fiyatları ne durumda?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.267,49 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.892,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 17.796,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 35.020,15 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.456,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 87.818,92 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.933,31 dolar

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası 4 senaryoEn düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası 4 senaryoEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağış geliyor! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağış geliyor! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...Gündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (5 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)
5 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı
5 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları

Altın Haberleri

5 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım