  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 41,6738 (alış) 41,7059'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,9435 TL seviyelerinde seyrediyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağış geliyor! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağış geliyor! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...Gündem
Altın 4 bin dolar sınırına yakın! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Altın 4 bin dolar sınırına yakın! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Finans

 

Finans
Altın 4 bin dolar sınırına yakın! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın 4 bin dolar sınırına yakın! İşte 6 Ekim güncel satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (5 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)
5 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altın 4 bin dolar sınırına yakın! İşte 6 Ekim güncel satış fiyatları

Finans Haberleri

Altın 4 bin dolar sınırına yakın! İşte 6 Ekim güncel satış fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım