Rio Tinto'dan 'bakır' öngörüsü

İngiltere ve Avustruya merkezli, dünyanın en büyük metal ve madencilik şirketlerinden biri olan Rio Tinto, bakırın kısa vadeli görünümü hakkında olumlu görüş beyan etti.

Şirketin bakır bölümü başkanı Bold Baatar, küresel stokların düşüş eğiliminde olması ve madenlerdik üretim kesintilerinin Latin Amerika'dan gelen arzı azaltması nedeniyle bakır fiyatları için kısa vadeli görünümün "oldukça sağlıklı" olduğunu söyledi.

Tamamen faaliyete geçmesiyle birlikte, dünyanın en büyük dördüncü bakır madeni olacak olan Moğolistan'daki Oyu Tolgoi bakır madeninin yeraltı aşamasının açılışının ardından Reuters'e konuşan Baatar, "Oldukça iyi temeller görüyoruz" dedi.