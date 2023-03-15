Rio Tinto'dan 'bakır' öngörüsü
Dünyanın en büyük metal ve madencilik şirketlerinden olan Rio Tinto, bakır fiyatlarında, güçlü kısa vadeli görünüm öngörüyor.
İngiltere ve Avustruya merkezli, dünyanın en büyük metal ve madencilik şirketlerinden biri olan Rio Tinto, bakırın kısa vadeli görünümü hakkında olumlu görüş beyan etti.
Şirketin bakır bölümü başkanı Bold Baatar, küresel stokların düşüş eğiliminde olması ve madenlerdik üretim kesintilerinin Latin Amerika'dan gelen arzı azaltması nedeniyle bakır fiyatları için kısa vadeli görünümün "oldukça sağlıklı" olduğunu söyledi.
Tamamen faaliyete geçmesiyle birlikte, dünyanın en büyük dördüncü bakır madeni olacak olan Moğolistan'daki Oyu Tolgoi bakır madeninin yeraltı aşamasının açılışının ardından Reuters'e konuşan Baatar, "Oldukça iyi temeller görüyoruz" dedi.
Çin'deki bakır talebinin "nispeten güçlü" olduğunu belirten Baatar, fiziksel bakır stoklarının son bir kaç yılın en düşük seviyesinde olduğunu söyledi.
Baatar, "Genel olarak, aslında, Latin Amerika kaynaklı arz açığı ve Peru gibi ülkelerde meydana gelen kesintiler açısından önemli bakır darboğazı var. Yani şu anda, kısa vadeli görünümde bile oldukça sağlıklı bir talep tablosu var" dedi.