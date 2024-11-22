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Rusya benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları yakında kaldıracak

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları kısa süre içerisinde kaldıracaklarını söyledi.

Haber Merkezi
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Rusya benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları yakında kaldıracak
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, benzin ihracatı yasağının kaldırılmasına yönelik gerekli evrakın hazırlandığını belirtti.

Yasağın kaldırılmasına ilişkin tarih veremeyeceğini bildiren Novak, "Yasak gelecek günlerde kaldırılacak. 1 Aralık’tan itibaren mi kalkacak şu anda söylemek zor." dedi.

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor. Rusya, benzin ihracatını son olarak 1 Ağustos'tan itibaren yıl sonuna kadar kısıtlamıştı.

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