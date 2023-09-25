Rusya'nın ham petrol arzı yarı yarıya arttı

Financial Times'ın Kpler'in verilerine dayandırdığı haberine göre, G7 ülkelerinin Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaptırım uygulamasına rağmen Rusya'nın ham petrol arzı bu bahar yüzde 50 arttı.

Avrupa Birliği, G7 ülkeleri ve Avustralya, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı finanse etmesini engellemek amacıyla geçtiğimiz Aralık ayında Rus petrolüne varil başına 60 dolarlık bir fiyat sınırı getirdi.

Ancak FT'nin Kiev Ekonomi Okulu (KSE) tahminlerine dayandırdığı haberine göre, ham petrol fiyatlarındaki sürekli artış ve kendi petrolüne uygulanan iskontonun azalması nedeniyle Rusya'nın petrol gelirlerinin artması muhtemel.

Financial Times'ın nakliye ve sigorta kayıtları üzerinde yaptığı bir analize göre, Ağustos ayında deniz yoluyla taşınan Rus ham petrolünün neredeyse dörtte üçü batı sigortası olmadan seyahat etti.