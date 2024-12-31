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Soğuk hava beklentisi doğal gaz fiyatlarını yükseltti

Ocak ayının normalden daha soğuk geçeceği beklentisiyle ABD'de doğal gaz fiyatı yüzde 16 arttı.

Haber Merkezi
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Soğuk hava beklentisi doğal gaz fiyatlarını yükseltti
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ABD'de vadeli doğal gaz fiyatları, ocak ayı için normalden daha soğuk bir sıcaklık görünümü raporunun ardından pazartesi günü yükselerek 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

The Weather Co. ve Atmospheric G2 tarafından yayınlanan güncellenmiş bir görünümün, önümüzdeki ay için sıcaklık tahmininin Doğu'da, özellikle Florida'dan Maine'e ve Büyük Göller'in belirli bölgelerinde ortalamadan daha soğuk olmasının beklendiğini göstermesinin ardından Şubat vadeli doğal gaz fiyatları seans sırasında yaklaşık yüzde 16 yükseldi.

Şubat teslim gaz New York'ta yüzde 16 artarak milyon İngiliz termal birimi başına 3.936 dolardan işlem gördü ve kontratın işlem görmeye başladığı 2012 yılından bu yana en büyük günlük sıçramayı gerçekleştirdi. İşlem seansı sırasında bir noktada, en aktif kontrat gün içi bazında iki yılın en yüksek seviyesine tırmandı.

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