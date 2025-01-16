Temel metaller, dolar düşerken karışık seyretti

Dolar endeksi, çekirdek tüketici fiyat endeksi verilerinin açıklanmasının ardından yükselişine ara verdi. Pazartesi günü ulaşılan 26 ayın en yüksek seviyesi 110,17'den yüzde 1'lik bir gerileme ile en son 109,09 seviyesinde işlem gördü.

Vadeli faiz oranı işlemcileri Fed'in bu yılın sonuna kadar iki kez faiz indirimine gitmesini ve ilk indirimin haziran ayında yapılmasını bekliyor.

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç aylık alüminyum, Avrupa Komisyonu'nun Rus alüminyumunu yasaklama planının desteğiyle TSİ 06.46'da yüzde 0,4 artarak 2.612 dolar/tona yükseldi.

Avrupa Birliği diplomatları salı günü yaptıkları açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya yönelik 16. yaptırım paketinde Rus birincil alüminyum ithalatının yasaklanmasını önerme niyetinde olduğunu söyledi.

LME'de bakır yüzde 0,4 artışla 9.206 dolar/tondan, kalay yatay seyrederek 29.590 dolar/tondan, nikel yüzde 0,2 düşüşle 15.815 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,4 artışla 1.942,5 dolar/tondan ve çinko yüzde 0,1 düşüşle 2.859,5 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de bakır kontratı yüzde 0,9 artışla 75.910 yuan/tondan (10.353,95 dolar) işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,8 artışla 20.320 yuan/tondan, nikel yatay seyrederek 127.480 yuan/tondan, çinko yüzde 0,7 düşüşle 23.720 yuan/tondan, kurşun yatay seyrederek 16.590 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,4 artışla 246.840 yuan/tondan işlem gördü.