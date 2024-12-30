Temel metaller karışık işlem gördü, dolardaki yükseliş piyasayı baskıladı

Yükselen ABD Hazine tahvilleri doları destekledi ve 10 yıllık ABD tahvili geçen hafta yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, bakır konsantresi arzındaki sıkışıklığın desteğiyle TSİ 06.30'da yüzde 0,1 artışla 8.989,5 dolar/tona yükseldi.

Çin'in önde gelen bakır izabe tesisleri, 2025'in ilk çeyreğinde bakır konsantresi işleme ve rafinasyon ücretleri için bu çeyrektekinden daha düşük bir fiyat beklentisi üzerinde anlaştı.

Bir analist “Bakır fiyatları yıl sonu yaklaştıkça dalgalanıyor. Birçok işletme ticari defterlerini kapatmakla meşgul ve spot işlemler zayıf” değerlendirmesi yaptı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ocak ayı bakır kontratı, Asya sabah işlemlerinin kapanışında yüzde 0,2 düşüşle 74.210 yuan/tondan (10.167,29 dolar) işlem gördü.

Haftalık bazda, SHFE depolarındaki bakır stokları 27 Aralık'ta yüzde 4,7 artışla 74.172 tona yükseldi. Ancak, bu seviye son 10 ayın en düşük seviyesi oldu.

LME'de alüminyum yüzde 0,3 düşüşle 2.548 dolar/tondan, nikel yüzde 0,1 artışla 15.450 dolar/tondan, çinko yüzde 0,4 artışla 3.053,5 dolar/tondan, kalay yüzde 0,1 artışla 29.200 dolar/tondan ve kurşun yüzde 0,3 düşüşle 1.960 dolar/tondan işlem gördü.