Temel metaller, Trump'ın gümrük vergisi tehdidiyle düştü

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.32'de yüzde 0,6 düşüşle 9.167 dolar/tona geriledi.

SHFE'de en aktif bakır kontratı, Asya sabah işlemlerinin kapanışına kadar yüzde 0,7 düşüşle 75.030 yuan/tona (10.317,49 dolar) indi.

Metal fiyatları, Trump'ın yönetiminin 1 Şubat'tan itibaren Çin'den ithalata yüzde 10 gümrük vergisi uygulamayı tartıştığını söylemesinin ardından düşüş eğilimine girdi. Trump daha önce Meksika ve Kanada'nın yüzde 25 civarında vergilerle karşı karşıya kalacağını söyledi. Trump ayrıca, daha fazla ayrıntı vermeden Avrupa'dan ithal edilen mallara da gümrük vergisi getirme sözü verdi.

ABD Başkanı ayrıca Ukrayna'daki savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılmaması halinde “Rusya tarafından ABD'ye ve diğer çeşitli katılımcı ülkelere satılan her şeye yüksek düzeyde vergi, gümrük vergisi ve yaptırım uygulanacağı” tehdidinde bulundu.

ABD doları seansın başlarında son üç haftanın en düşük seviyesine gerileyerek dolar ile fiyatlanan emtiaları diğer para birimleri sahipleri için daha ucuz hale getirdi.

Bir işlemci, “Trump'ın ne tür politikalar uygulayabileceğinden emin olmadığımız için bugünlerde bekle ve gör duruşu sergiliyoruz” dedi.

LME'de alüminyum yüzde 0,9 düşüşle 2.610 dolar/tondan, kalay yüzde 1,1 kayıpla 29.955 dolar/tondan, nikel yüzde 0,7 düşüşle 15.615 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,6 düşüşle 1.955 dolar/tondan ve çinko yüzde 1,3 düşüşle 2.863 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 1,0 düşüşle 20.125 yuan/tondan, nikel yüzde 2,7 düşüşle 124.080 yuan/tondan, çinko yüzde 1,8 düşüşle 23.715 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,1 kayıpla 16.685 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,9 düşüşle 247.570 yuan/tondan işlem gördü.