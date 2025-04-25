Ticarette sismik değişim emtiayı ilgi odağı yapıyor

EVRİM KÜÇÜK

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin azalacağı umutları piyasalara yön eriyor, ABD Başkanı Trump’ın «önemli» tarife kesintileri önermesinin ardından endüstriyel metaller destek buluyor. Ayrıca, Trump’ın Fed Başkanı Powell’a karşı tavrını yumuşatması finans piyasalarında risk alma isteğini artırıyor. Bu durum zayıf doların da etkisiyle yatırımcının emtia piyasalarına yönelmesine neden oluyor. Emtianın diğer varlık sınıflarından daha iyi performans gösterdiği dikkat çekerken, özellikle bakır, altın, gümüş, kahve fiyatlarının yılbaşından bu yana iki haneli kazanç sağlayarak emtiaya öncülük ettiği dikkat çekiyor.

Bakır bu yıl %21 yükseldi

Bu hafta emtianın ilgi noktası endüstriyel ve değerli metaller oldu. Bakır vadeli işlemleri üç haftalık zirveye ulaştı. Londra’da fiyatlar 9.400 doları, ABD’de pound başına 4,90 doları gördü. Trump yönetiminin Pekin ile görüşmeler beklenirken tarife indirimlerini değerlendirdiğini bildirirken, Çin yalnızca Washington›ın daha fazla tehditte bulunmasını durdurması halinde devreye gireceğini söyleyince fiyatlar bir nebze geri çekildi. Yine de Perşembe itibariyle haftalık yüzde 3.5 kazanç elde eden bakır, yılbaşından bu yana yüzde 21 yükseldi.

Altın piyasaların başrolünde

Emtia piyasasında bu hafta başrol ise altındaydı. Ons başına 3.500 ABD doları ile yeni bir rekor seviyeye ulaşan ve yılbaşından bu yana yüzde 33’lük bir kazanç sağlayan altın, kar satışlarına maruz kalsa da kritik 3.300 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. ABD ticaret politikasındaki sismik değişime bağlı olarak ABD Doları ve Hazine tahvillerinin satılması altının cazibesini artırıyor.

Gümüşün haftalık kazancı yüzde 3

Gümüş, haftalık yüzde 3 ve yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 16 primle ons başına 33,3 dolara geldi. Gri metal, hem kıymetli hem de endüstriyel bir metal olarak hibrit doğasını yansıtarak altından ayrıştı.

Kahvede çift haneli büyüme

Kahve ise arz-talep dinamiklerine bağıl olarak güçlü b.ir performans izliyor. Arabica kahve vadeli işlemleri yükseliş ivmesini koruyarak, Brezilya’nın 2025/26 kahve mahsulüne ilişkin endişelerin etkisiyle ICE’de pound başına 3,92 doları aştı. Fiyatların haftalık çıkışı yüzde 7, yılbaşından bu yana artışı ise 22 civarında. Emtia piyasası analisti Marcelo Fraga Moreira, 2025/26 mahsul yılının küresel üretim ve tüketim arasında hala bir açıkla karşı karşıya kalacağını söylüyor. Piyasada son dönemde önemli dalgalanmalar yaşanıyor. ABD ithalat tarifelerine ilişkin belirsizlik, düşük stoklar ve kısıtlı arz sorunlarını daha da kötüleştiriyor.

Dolar endeksi emtianın kaderinde belirleyici

Dolar Endeksi bu hafta üç yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine ulaştı. ABD varlıklarından kaçışın derinleştiğini yansıtan endeks 99 seviyesine indi. Düşüş ağırlıklı olarak ABD’nin ticari ve finansal politikasına ilişkin belirsizlikten kaynaklanıyor. ActionForex tarafından yapılan analize göre teknik olarak, 99.57’nin altına kırılma bir düşüş trendini teyit edecek. Analize göre 95 psikolojik seviyesine devam edene bir düşüş yaşanabilir. Burası da kırılırsa yapısal bir bozulma tetiklenebilir ve orta vadede 89.2-90.0 bandı gündeme gelebilir.