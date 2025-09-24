Uzmanların 'ralli aşırı uzadı' uyarısı demir fiyatını düşürdü

Dalian'da demir cevheri vadeli işlemleri %0,12 düşüşle ton başına 802,5 yuana gerilerken, Singapur Borsası'nda işlem gören demir cevheri ise %0,04'lük hafif bir düşüşle ton başına 105,65 dolardan işlem gördü. Analistler, mevcut yükselişin temel faktörlerden ziyade piyasa momentumuyla desteklendiğini ve artık bir düzeltme yaşanabileceğini belirtiyorlar.

Çelik sektöründeki zayıf kar marjlarına rağmen sıcak metal üretiminin yüksek kalması dikkat çekiyor. Çin'in yurt içi demir cevheri konsantrelerinde arz sıkıntısı ve güçlü talep devam ederken, Çin Ulusal Günü tatili öncesinde envanterlerde birikim gözlemleniyor.

Makroekonomik açıdan, ABD'nin ithalat tarifelerinin etkileri henüz tam olarak hissedilmese de, Çin ekonomisinin 2023 yılında %4,9 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Emtia piyasasında ise, Dalian Emtia Borsası'nda koklaşma kömürü %1,07 ve kok %0,82 oranında değer kazanırken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergelerinin çoğunluğu düşüş kaydetti.