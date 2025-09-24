  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Uzmanların 'ralli aşırı uzadı' uyarısı demir fiyatını düşürdü
Takip Et

Uzmanların 'ralli aşırı uzadı' uyarısı demir fiyatını düşürdü

Demir cevheri vadeli işlem fiyatları, analistlerin piyasadaki rallinin aşırı uzamış olabileceği ve temel faktörlerin fiyatlara zaten yansıdığı yönündeki uyarılarının ardından hafif bir düşüş yaşadı. Bu geri çekilme, güçlü ihracat talebi ve yüksek blast fırın üretimine rağmen çelik sektöründeki kar marjlarının deniz yoluyla gelen cevher arzı nedeniyle baskı altında olduğuna işaret ediyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uzmanların 'ralli aşırı uzadı' uyarısı demir fiyatını düşürdü
Takip Et

Dalian'da demir cevheri vadeli işlemleri %0,12 düşüşle ton başına 802,5 yuana gerilerken, Singapur Borsası'nda işlem gören demir cevheri ise %0,04'lük hafif bir düşüşle ton başına 105,65 dolardan işlem gördü. Analistler, mevcut yükselişin temel faktörlerden ziyade piyasa momentumuyla desteklendiğini ve artık bir düzeltme yaşanabileceğini belirtiyorlar.

Çelik sektöründeki zayıf kar marjlarına rağmen sıcak metal üretiminin yüksek kalması dikkat çekiyor. Çin'in yurt içi demir cevheri konsantrelerinde arz sıkıntısı ve güçlü talep devam ederken, Çin Ulusal Günü tatili öncesinde envanterlerde birikim gözlemleniyor.

Makroekonomik açıdan, ABD'nin ithalat tarifelerinin etkileri henüz tam olarak hissedilmese de, Çin ekonomisinin 2023 yılında %4,9 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Emtia piyasasında ise, Dalian Emtia Borsası'nda koklaşma kömürü %1,07 ve kok %0,82 oranında değer kazanırken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergelerinin çoğunluğu düşüş kaydetti.

Küresel piyasalar karışık seyrediyorKüresel piyasalar karışık seyrediyorFinans

 

Emtia Haberleri
Petrol fiyatları ABD stoklarındaki düşüşle desteklendi
Petrol fiyatları ABD stoklarındaki düşüşle desteklendi
ABD ve Çin'deki gelişmeler bakır fiyatlarına nasıl yansıdı?
ABD ve Çin'deki gelişmeler bakır fiyatlarına nasıl yansıdı?
Demir cevheri fiyatları inşaat talebiyle yükseldi
Demir cevheri fiyatları inşaat talebiyle yükseldi
Emtia piyasaları Fed kararıyla çalkalandı! İşte yeni haftanın gündemi
Emtia piyasaları Fed kararıyla çalkalandı
Altını geride bıraktı! Gümüş 8 ayda yüzde 65 kazandırdı: 'Düğün takısı' olma yolunda
8 ayda yüzde 65 kazandırdı: 'Düğün takısı' olma yolunda
Demir cevheri Çin talebiyle düştü
Demir cevheri Çin talebiyle düştü