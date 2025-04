ABD borsalarındaki çöküş tarihe geçti!

ABD’de Başkan Donald Trump’ın dünyayı karıştıran kararlarına bir yenisi eklendi. Bu kez gerçekten etkili olan gümrük vergisi kararında Trump kategorize edilerek ülkelere özel oranlar uygulanacağını açıkladı.

Piyasalar, küresel ticaret hacminin daralacağı, ABD’de enflasyon ve resesyon yaratacağı beklentileri yaratan açıklamayla sarsıldı.

ABD ve Avrupa borsalarında sert düşüşler görüldü.

S&P, Trump açıklamaları sonrasında iki günde yüzde 10'dan fazla düştü.

Bu düşüş, 1952'den bugüne sadece 4 kere yaşandı.

İlki Ekim 1987’deki “Kara Pazartesi” olurken, ikinci düşüş Kasım 2008’de Küresel Finans Krizi ya da diğer adıyla Mortgage Krizi’nin patlamasıyla yaşandı. Mart 2020’de Koronovirüs (Covid-19) pandemisi ve sonuncusu da Nisan 2025’te Trump’ın gümrük vergileriyle yaşandı.

The S&P just dropped 10%+ in two days…



Just the 4th time since 1952:



October 1987

November 2008

March 2020

April 2025 pic.twitter.com/zJPYXB39vd