  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte 24 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte 24 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 24 Kasım 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte 24 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Altın, Fed'in yıl sonuna kadar faiz indirimi ihtimalini gözden geçirmesiyle piyasada hafif bir düşüş yaşadı.

Altın fiyatları, 20 Ekim'de ons başına 4.380 doları aşarak tarihi bir zirveye ulaşmıştı.

Yıl boyunca hala yaklaşık yüzde 55 değer kazanmış durumda ve bu artış, yükselen ticaret ve jeopolitik belirsizliklerle birlikte, birçok hükümetin kötüleşen mali durumlarına dair endişelerle destekleniyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 24 Kasım 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.527,86 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.399,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.797,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.575,64 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.445,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 94.227,26 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.053,83 dolar

Mevduat faizinde oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...Mevduat faizinde oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...Ekonomi
Jeopolitik riskler takip ediliyor: Altındaki düşüş alım fırsatı mı?Jeopolitik riskler takip ediliyor: Altındaki düşüş alım fırsatı mı?Ekonomi
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji'den 32 il için sağanak yağış uyarısı! İşte il il tahminler...Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji'den 32 il için sağanak yağış uyarısı! İşte il il tahminler...Gündem

 

Finans
Küresel piyasalarda risk iştahı yüksek
Küresel piyasalarda risk iştahı yüksek
Dolar/TL bugün ne kadar? (24 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (24 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (23 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)
23 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları
Teknoloji girişimlerine yatırım hızlanıyor: Fon büyüklüğü 2,5 katına çıkacak
Teknoloji girişimlerine yatırım hızlanıyor: Fon büyüklüğü 2,5 katına çıkacak
Sosyal medyada yatırım tuzakları: Kolay kazanç masalı yatırımcıyı yutuyor
Sosyal medyada yatırım tuzakları: Kolay kazanç masalı yatırımcıyı yutuyor
23 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları

Altın Haberleri

23 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (24 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (24 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım