Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte 24 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın, Fed'in yıl sonuna kadar faiz indirimi ihtimalini gözden geçirmesiyle piyasada hafif bir düşüş yaşadı.

Altın fiyatları, 20 Ekim'de ons başına 4.380 doları aşarak tarihi bir zirveye ulaşmıştı.

Yıl boyunca hala yaklaşık yüzde 55 değer kazanmış durumda ve bu artış, yükselen ticaret ve jeopolitik belirsizliklerle birlikte, birçok hükümetin kötüleşen mali durumlarına dair endişelerle destekleniyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 24 Kasım 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.527,86 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.399,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.797,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.575,64 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.445,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 94.227,26 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.053,83 dolar