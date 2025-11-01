Alımların durdurulmasına Altın Madencileri Derneği “olumlu” dedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yurt içinde üretilen altın alımlarını durdurması haberi dün ekonomim.com’da yer almıştı.

2017’de yapılan bir düzenleme ile TCMB, yurt içinde üretilen altınların ilk alıcısı konumunda bulunuyor. 2023 yılında altın ithalatına getirilen kota ile bu düzenleme daha da öne çıkmıştı.

Ancak yakın zamanda TCMB, bu alımları durdurdu. Bu konuda dün yaptığımız haber gündemde sıklıkla yer aldı.

Bazı sosyal medya hesaplarında haberin içeriği net olarak anlaşılmazken, “TCMB’nin piyasada altın satışlarını” durdurduğu şeklinde lanse edildiği görüldü.

Ekonomim.com’da görüşüne başvurduğumuz Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel’in de “olumlu” olduğunu belirttiği şekilde; bu durum, TCMB’nin rezervlerini çeşitlendirmesi, piyasada ithal kotasından kaynaklı alımlardaki sıkışmaya yönelik alan açması gibi dinamiklerin işleyebileceği belirtilirken, altın fiyatlarındaki oynaklığın ve farklılığın da alımların durdurulmasında rol oynayabileceği öngörülmüştü.

Altın Madencileri Derneği’nden açıklama

Altın Madencileri Derneği haberlerin “yanlış yorumlanması” üzerine bir açıklamada bulundu.

Dernek açıklamasında, “Serbest piyasa koşullarında altın satışları devam etmektedir” derken, “Bazı sosyal medya hesaplarında piyasada altın satışlarının durdurulduğuna yönelik haberler doğru değildir” diye de vurguladı. Altın Madencileri Derneği’nin açıklaması şu şekilde devam etti:

“Bilindiği üzere Merkez Bankasının madenlerde üretilen külçe altınları TL ödeyerek alım önceliği bulunmaktadır.

Merkez Bankasın son iki haftadır madenlerden üretilen altın alımlarını durdurmasının arka planında, Dünya piyasaları ile Türkiye’deki altın fiyatlarında açılan makastan dolayı özellikle kuyumculuk sektörünün içine düştüğü sıkıntıyı çözmeye yönelik olabilir.

“Altınlar piyasaya sunulmaktadır”

Merkez Bankasının ön alım hakkını kullanmadığı altınlar, Borsa İstanbul’a kote bankalar, finans kurumları ve kayıtlı alıcılar aracılığı ile piyasaya sunulmaktadır.

Bu durum sektörün 2023 yılında yürürlüğe giren altın ithalatına kote getirilmesi nedeniyle, dünya altın fiyatları ile Türkiye’deki altın fiyatları arasında yaşanan ve kilogramda yaklaşık 5500 $’ı bulan fiyat farkından dolayı piyasalarda yaşanan olumsuzluğa çözüm getirmek için düşünülmüş olabilir.

“Piyasanın regüle edilmesi için bu tür hamleler zorunlu olabilir”

Merkez bankalarının bu tür hamleler yapması doğaldır. Rezerv çeşitliliği zaman zaman piyasanın regüle edilmesi için bu tür hamlelerin yapılmasını zorunlu kılabilir.

Ayrıca Türkiye’de üretilen altının iç piyasadaki tüketiciler doğrudan verilmesinin önünü açan bu adım, söz konusu piyasa ihtiyacını iç üretimden karşılanmasını sağlayacak ve ilave altın ithalatından dolayı oluşabilecek cari açığın büyümesine engel olacaktır.

“Ülke ekonomisi açısından olumlu”

Merkez Bankası’nın bu adımı, ülke ekonomisi açısından olumlu değerlendirilmektedir. Gerekli dengeler tekrar sağlandığında iç üretimi ön alım hakkını kullanması ile tekrar rezervlerine katma yönünde karar alması beklenebilir.”