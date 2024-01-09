Altın fiyatları 3 haftanın dibinden toparlanıyor (9 Ocak altın fiyatları)

Ons altın fiyatı, dünkü işlemlerde 2016 dolara kadar gerileyerek 3 haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra, bugünkü işlemlerde toplarlanma çabasında ilerliyor. Ons altının primli seyrinde, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi etkili oldu.

Bugün 2035 dolara yükselen ons altın, saat 09.09 itibarıyla yüzde 0,22 yükselerek 2033 dolardan işlem gördü.

Gram altın fiyatı ise, 1959 liraya kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,41 artışla 1954 liradan alıcı buluyor.