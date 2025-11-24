Altın fiyatlarında 'güçlü dolar' etkisi devam ediyor

Reliance Securities kıdemli araştırma analisti Jigar Trivedi, dolar endeksinin altı ayın zirvelerine yakın, 100’ün üzerinde seyrettiğini belirterek bunun altın üzerinde baskı yarattığını söyledi. Spot altının 3.995 dolar desteğini yeniden test edebileceği, bu seviyenin altına sarkmanın fiyatı 3.937 dolara taşıyabileceği ifade edildi.

Ons altın 4000 dolarda tutunmaya çalışıyor

Teknik analizlere göre altın, yükselen trend çizgisi üzerinde tutunmaya çalışıyor. 4.022 dolardan gelen tepki, 3.988 dolardan başlayan önceki yükselişe kıyasla daha zayıf görünürken, 4.101 dolar direncinin aşılması halinde 3.998 dolardan başlayan trendin 4.170-4.243 aralığına uzayabileceği belirtildi.

Dolar endeksi cuma günkü altı ay zirvesi yakınında seyrederken, bu durum diğer para birimleri için altını daha pahalı hale getirdi. CME FedWatch Tool’a göre, gelecek ay faiz indirimi olasılığı pazartesi günü %69’a gerileyerek önceki seansta görülen %74’ün altına indi.

Trivedi, jeopolitik destek unsurlarının zayıf olması nedeniyle altının önümüzdeki 3-5 haftada yatay-negatif bir görünüm sergileyebileceğini belirtti. ABD ve Ukrayna’nın, Rusya ile savaşı sona erdirmeye yönelik değiştirilen plan üzerinde çalışmayı sürdüreceği bildirildi.