Bitcoin, yeni haftaya da zayıf başladı

Bitcoin fiyatı şu sıralarda yüzdoe 1 kayıpla 87.095 dolarda. Kurumsal benimseme artışına ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kripto lehine attığı politika adımlarına rağmen genel piyasa belirgin bir durgunluk içinde. Orbit Markets kurucu ortağı Caroline Mauron, erken işlemlerde zayıflık görüldüğünü ancak hareketlerin normal aralıkta kaldığını söyledi. Bitcoin’in bu hafta boyunca 80.000–90.000 dolar bandında işlem görmesinin muhtemel olduğunu, yatırımcıların Fed’in yaklaşan faiz kararına odaklandığını belirtti.

BTC Markets analisti Rachael Lucas, geçen haftaki kırılmanın ardından 85.200 doların kritik destek seviyesi olduğunu söyledi. Lucas, teknik ve makro baskıların şu anda temel göstergelerin önüne geçtiğini, ancak tarihte bu tür likidasyon süreçlerinin yeni bir şok olmazsa toparlanmayı öncelediğini ifade etti.