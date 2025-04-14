Altın yeni haftaya rekorla başladı

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın cep telefonları ve bilgisayarları “karşılıklı” vergilerden muaf tutmasının ardından azalan ticaret gerilimleriyle birlikte yeni haftaya ulaştığı rekor seviyeden hafifçe geri çekildi.

Ons altın güne rekorla başladıktan sonra yüzde 0,1 düşüşle ons başına 3 bin 232,45 dolara geriledi. Gün içinde 3 bin 245,42 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. ABD altın vadeli işlemleri (GCcv1) ise yüzde 0,1 artışla 3 bin 248,20 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de altının gram fiyatında da dalgalı seyir sürüyor. Gram altın güne yüzde 0,2'lik düşüşle başladı. Altının gram fiyatı 3 bin 950 lira seviyesinde işlem görüyor.

“Altın yön bulmakta zorlanıyor”

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Daha zayıf bir ABD doları altına destek sağlıyordu ancak teknoloji ürünlerine yönelik tarife muafiyeti risk iştahını artırdı ve güvenli liman talebini azalttı. Bu da altının yön bulmakta zorlanmasına neden oldu” dedi.

Trump’tan kısa süreli muafiyet mesajı

Beyaz Saray, Cuma günü bazı teknoloji ürünlerinin vergilerden muaf tutulacağını duyurdu. Ancak Trump, bu muafiyetin uzun sürmeyeceğini belirterek Çin’e karşı sert tutumunu sürdürdü.

Altın, belirsizlik ve enflasyona karşı güvenli liman

Waterer, artan piyasa belirsizliğinde ve dolar zayıflığı sürerse, altının kısa vadede 3.300 doları test edebileceğini söyledi.

Getiri sağlamayan altın, ekonomik belirsizlik ve enflasyona karşı korunma aracı olarak öne çıkıyor. Cuma günü altın ilk kez 3.200 dolar seviyesini aşarak küresel piyasaları sarsan ticaret gerginliklerinin etkisiyle rekor kırmıştı.

Goldman Sachs tahminini yükseltti

Goldman Sachs, merkez bankası talebi ve ETF girişlerindeki artışı gerekçe göstererek, 2025 sonu altın fiyat tahminini 3.300 dolardan 3.700 dolara çıkardı.

Piyasalar, 2025 sonuna kadar yaklaşık 80 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Bu da altın fiyatları için destekleyici bir ortam yaratıyor.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Spot gümüş (XAG=) yüzde 1’in üzerinde düşerek 31,91 dolara geriledi.

Platin (XPT=) yüzde 0,6 artarak 948,45 dolara yükseldi.

Paladyum (XPD=) yüzde 0,8 artışla 922,98 dolardan işlem gördü.