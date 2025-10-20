Altında yükseliş sürecek mi?

Credit Agricole, bu yıl altın rallisini destekleyen dört ana itici gücün 2026'nın ilk yarısında altın fiyatının arkasında olmaya devam edeceklerini öngördü.

Bu yıl altın fiyatlarını yükseltmeye yardımcı olan dört ana faktör olarak, altının bir hedge aracı olmasını, güvenli liman arayışlarını, merkez bankalarının yaptıkları alımları ve jeopolitik riskleri işaret eden Credit Agricole, "Bu itici güçler göz önüne alındığında, Fed'in gevşemeyi sürdürmesi ve küresel çapta mali ve siyasi risklerin devam etmesi nedeniyle altının destekli kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Ons altın yılbaşından bu yana yüzde 62 yükseldi.