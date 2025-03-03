Altının önünü kesecek 7 engel

EVRİM KÜÇÜK

Altının fiyatı Ocak 2024’ten bu yana yaklaşık yüzde 40 yükseldi ve defalarca rekor kırdı. Geçtiğimiz hafta ABD’nin korumacı politikaları ve jeopolitik risklerin etkisiyle ons başına 2.953 dolara kadar yükseldi. Ancak doların güç kazanması bu çıkışa ‘dur’ dedi ve fiyat 2.850 bandına geri döndü. Kıymetli metalin fiyatı bir anda 100 dolar geri çekildi.

Geçen hafta %2.6 düştü

Uzmanlara göre son bir haftada yüzde 2.6 kayıp veren fiyatlar bir süre sonra yükseliş ivmesini devem ettirecek. Ancak öncesinde sarı metal, kendisini kısa vadede dizginleyebilecek bazı faktörlerle karşı karşıya kalabilir. Para piyasaları analist Adam Buttan’a göre işte altını 3.000 dolara gitmekten bir süreliğine alı koyabilecek değişiklikler şunlar:

Bu yıl % 8 yükselebilir

Goldman Sachs Research, altındaki yükselişin devam edeceği görüşünde. Analist Lina Thomas, kıymetli metalin fiyatının 2025 sonuna kadar ons başına yüzde 8 artarak 3.100 dolara çıkmasının öngörüldüğünü yazdı. Thomas belirsizliklerin artması halinde, fiyatların 2025’in sonuna kadar 3.300 dolara kadar çıkma potansiyeli olduğunu söylüyor.

ABD, küresel altını emiyor!

Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, geçen yılın aralık ayından bu yana New York şehrindeki depolara 600 tondan fazla, yani yaklaşık 20 milyon ons altın taşındı. Altına uygulanacak gümrük vergisi tehdidi, ABD’li bankaları, yatırımcıları ve tüccarları, normalde Londra’da saklanması gereken kıymetli metali New York’taki Emtia Borsası Merkezi’ne ve diğer kasalara taşımaya yöneltti. Kanada ve Meksika’ya uygulanacak gümrük vergilerinin hem altını hem de gümüşü etkileyeceği yönünde endişeler var. İngiltere ve İsviçre gibi büyük fiziksel altın merkezlerine sahip ülkelerde de daha geniş kapsamlı tarifeler devreye girebilir.

1- UKRAYNA’DA BARIŞ UMUDU: Son haftalarda Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes için diplomasi trafiği hızlandı. Bu gerçekleşirse, daha barışçıl bir dünya altında baskı yaratabilir.

2- ENFLASYON GERİ DÖNÜYOR: ABD’nin ticaret politikaları ülkede enflasyon riskini artırıyor. Fed faiz oranlarını düşürme ivmesini kaybediyor. Altın, daha güçlü dolar ve piyasaların bu yıl sadece iki Fed faiz indirimini fiyatlamaya devam etmesi ve enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmasından olumsuz etkileniyor.

3-BITCOİN DÜŞTÜ: Bitcoin gerçek bir geri çekilme içinde. Zaman zaman altın ve bitcoin dolar karşısında rakip oluyor ve altın şu anda kazanıyor. Ancak genel olarak ikisi de dolarla rekabet ettiğinden aynı yönde hareket etmeleri olası.

4-TARİFELER HAYAL KIRIKLI YARATTI: Trump şimdiye kadar sadece Çin'e sadece yüzde 10 tarife uyguladı. Piyasa şimdi diğer ülkelere uygulanacak tarifeler bekliyor.

5-ÇİNLİ YATIRIMCILAR BORSAYA YÖNELDİ: Çin borsaları yeniden canlandı ve ülkede, para altından çıkıp hisse senetlerine yönelebilir.

6-ABD’DE MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: Kongre, Trump vergi kesintilerini geçirip ve büyük açıklar vermeye devam etmesini onaylayabilir. Ancak bir olasılık da mali şahinlerin bunu engellemesi ve ABD’nin kemer sıkması. Bu, ABD’yi mali sürdürülebilirliğe geri döndürür.

7-MEVSİMLİK ETKİSİ BİTİYOR: Altında geleneksel olarak aralık ayında başlayan ve şubatta sona eren mevsimsel etkiler son buluyor.