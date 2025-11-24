Dolar altı ayın zirvesinde, altın fiyatları düştü: Altın fiyatları baskılanıyor

Spot altın, yüzde 0,3 gerileyerek ons başına 2 bin 651,48 dolara düştü. Buna karşın ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,7 artışla 2 bin 669,50 dolar seviyesine çıktı.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan düşüşün ardından altının gram fiyatı da yeni haftaya negatif bir seyirle başladı. Gram altın yüzde 0,3'lük düşüşle 2 bin 930 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar altı ayın zirvesinde

Cnbc-e'de yer alan habere göre ABD dolar endeksinin cuma günü altı ayın zirvesine yaklaşması, altın üzerinde ek baskıya neden oldu. Eylül ayında ABD’de tarım dışı istihdamın 254 bin artarak tahminlerin iki katını aşması, Fed’in aralık toplantısında faiz indirimine ara verebileceği beklentisini güçlendirdi. Güçlü dolar, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek talebi sınırlandırdı.

Fed, aralıkta faiz indirimi yapacak mı?

Fed’e ilişkin beklentilerde ise son günlerde dalgalı bir seyir hakim... CME FedWatch Tool verilerine göre, aralık ayında faiz indirimi olasılığı bir önceki gün yüzde 74’e kadar yükselmişken, pazartesi itibarıyla yüzde 69’a geriledi. New York Fed Başkanı John Williams’ın güvercin tondaki açıklamaları bu beklentileri artırmış olsa da, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan başta olmak üzere bazı yetkililer, faizlerin bir süre sabit tutulması gerektiğini vurguladı. Chicago ve Cleveland Fed başkanları ise daha fazla faiz indiriminin ekonomi için çeşitli riskler barındırdığı uyarısında bulundu.

Diğer değerli metallerdeki son durum ne?

Altınla birlikte diğer değerli metallerde de dalgalı bir görünüm izlendi. Spot gümüş yüzde 0,3 düşüşle 31,86 dolara inerken, platin yüzde 1,1 artışla 987,25 dolara, palladyum ise yüzde 0,7 yükselişle 1.024,18 dolara çıktı.