Ekonomist Eryılmaz uyardı: Altın bu rakama kadar hızla yükselebilir

Güvenli liman olarak adlandırılan altın, yatırımcılar, vazgeçemediği yatırım araçları arasından dikkat çeken yükseliş sergiliyor Trump'ın tarifeler, Yemen'e yapılan saldırılar gibi jeopolitik riskler, değerli metaller tarafını güçlendiriyor.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altını gelecek dönemde nelerin beklediğini, küresel gelişmelerin piyasalara etkilerini Sözcü TV'de anlattı.

Eryılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Rekorlar olabilir"

Bu savaş ortamında altın fiyatlarında artış beklenebilir. Piyasalar yarın açıldığında hem ons hem de gramda rekorlar olabilir. Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları piyasaları rahatsız edebilir. Bu saldırılar olmasaydı bir miktar düzeltmeler olabilirdi. Çarşamba günü de Fed var. Fed, faizi sabit bırakacak ancak karşımızda güçlü bir Fed var, Büyüme, enflasyon ve faiz konusunda yapılacak olan açıklamalar belirsiz olduğu için altına güç verebilir.

"Bu noktada önerim..."

Ancak, belirsiz bir Fed'den dolayı yatırımcılar risk almak istemeyebilir bu durumda belki bir miktar gerileme yaşanabilir. Bu noktada önerim şu; Altın daha da yükselecek diyerek elimizdeki yüklü parayla gidip kısa vadede altın almayalım, bence 3 bin doların üzerindeki altının seyrini görmek lazım. Bunun gram altına yansıması 3 bin 500 lira üstü bu seviyenin üstünde bir kaç günlük kapanışı görmek gerekli ki adımlar ona göre atılsın.

"Ons altın 3 bin 60 dolara kadar hızla gidebilir"

Ama bu gelişmelerle altında yükselişler görürsek ons altın 3 bin 60 dolara kadar hızla gidebilir. Ama eğer 2 bin 978 dolar altını görürsek, gramda 3 bin 500 altına inen bir altın varsa bu miktar daha düşüş gelebilir demek. Bu nedenle kenar çekilip beklemekte fayda var.