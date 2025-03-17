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İsviçreli dev bankadan altın için yeni tahmin

İsviçre'nin en büyük bankalarından UBS, ons altın için hedefini 3200 dolara çıkardı. Banka, uzun süreli bir küresel ticaret savaşı olasılığının arttığını değerlendirdi.

Haber Merkezi
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İsviçreli dev bankadan altın için yeni tahmin
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İsviçre'nin en büyük bankalarından UBS Group AG, uzun süreli bir küresel ticaret savaşı olasılığının artması üzerine altın için fiyat görünümünü yükselten son banka oldu.

Aralarında Wayne Gordon ve Giovanni Staunovo'nun da bulunduğu analistler, külçe altının önümüzdeki dört çeyrekte ons başına 3.200 dolardan işlem göreceğini, bankanın daha önce 3.000 dolar olarak belirlediği tahminini yukarı yönlü revize ettiğini ve artan ticaret çatışmalarının değerli metalin belirsiz zamanlarda bir değer saklama aracı olarak oynadığı rolün altını çizdiğini belirtti.

Macquarie Group ve BNP Paribas da tahminlerini yükseltti

Macquarie Group fiyatların ikinci çeyrekte ons başına 3.500 dolara yükseleceğini tahmin ederken, BNP Paribas SA ortalama fiyatları 3.000 doların çok üzerinde gösterecek şekilde görünümünü yükseltti.

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