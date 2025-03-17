  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Petrol fiyatları arz endişeleri ile yükseldi
Takip Et

Petrol fiyatları arz endişeleri ile yükseldi

ABD Savunma Bakanı'nın Yemen'deki Husiler deniz taşımacılığına yönelik saldırılarına son verene kadar ülkesinin onlara saldırmaya devam edeceğini açıklaması, yatırımcıların arz kesintilerinden endişe etmesiyle bu sabah Asya işlemlerinde petrol fiyatları yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Petrol fiyatları arz endişeleri ile yükseldi
Takip Et

Çin'in ekonomiyi canlandırmak için açıkladığı yeni planlar da fiyatlara destek verdi. Brent vadeli kontratı yüzde 1,06 artışla varil başına 71,33 dolara kadar yükselişin ardın şu sıralarda 51 cent artışla 71,09 dolardan işlem görüyor. ABD Batı Teksas ham petrolü de %0,71 artışla varil başına 67,66 dolar seviyesinde.

IG'nin piyasa analisti olan Tony Sycamore, "Bu jeopolitik gerilimlerin yeniden ortaya çıktığını görüyoruz. Eğer ham petrol 68,50$'ın çok üzerine çıkarsa, bence bu durum piyasada bir miktar açığa satışları tetiklemeye başlayabilir" dedi.

Analistler Brent petrolünün 73,06 dolar direncini hedefleyebileceğini belirtiyorlar. Destek seviyesi ise 71,79 dolarda.

Demir cevherinde 'Çin emlak verileri' etkisiDemir cevherinde 'Çin emlak verileri' etkisiKüresel Ekonomi

 

Emtia Haberleri
Petrol fiyatları kritik seviyede: İşte beklenti
Petrol fiyatları kritik seviyede: İşte beklenti
2025’te kauçuk kıtlığı kapıda: Piyasaları neler bekliyor?
2025’te kauçuk kıtlığı kapıda: Piyasaları neler bekliyor?
ABD'de sondaj kule sayısı değişmedi
ABD'de sondaj kule sayısı değişmedi
Madencilik krizi fiyatları fırlattı: Kalay yüzde 10’a yakın yükseldi
Madencilik krizi fiyatları fırlattı: Kalay yüzde 10’a yakın yükseldi
Petrol fiyatları dünkü kayıplarını telafi ediyor
Petrol fiyatları dünkü kayıplarını telafi ediyor
Küresel petrol arzı günlük 240 bin varil arttı
Küresel petrol arzı günlük 240 bin varil arttı