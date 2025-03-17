Petrol fiyatları arz endişeleri ile yükseldi

Çin'in ekonomiyi canlandırmak için açıkladığı yeni planlar da fiyatlara destek verdi. Brent vadeli kontratı yüzde 1,06 artışla varil başına 71,33 dolara kadar yükselişin ardın şu sıralarda 51 cent artışla 71,09 dolardan işlem görüyor. ABD Batı Teksas ham petrolü de %0,71 artışla varil başına 67,66 dolar seviyesinde.

IG'nin piyasa analisti olan Tony Sycamore, "Bu jeopolitik gerilimlerin yeniden ortaya çıktığını görüyoruz. Eğer ham petrol 68,50$'ın çok üzerine çıkarsa, bence bu durum piyasada bir miktar açığa satışları tetiklemeye başlayabilir" dedi.

Analistler Brent petrolünün 73,06 dolar direncini hedefleyebileceğini belirtiyorlar. Destek seviyesi ise 71,79 dolarda.