Kasalar dolu: Rezervlerinde en çok altın olan ülkeler hangileri?

Jeopolitik gerilimlerle değeri yükselen altın, güvenli limanın ilk adresi olma özelliğini korurken; merkez bankalarının altın alımları da son yıllardaki artışını sürdürüyor. Kasasında en çok altın bulunduran 10 ülke belli olurken, bu listede Türkiye'de yer aldı.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, 2024 yılı üçüncü çeyrek sonunda, 8.133 ton ile ABD dünyada merkez bankası rezervlerinde en çok altın bulunan ülke konumunda. 3.351 ton ile Almanya ABD’nin ardından gelirken, 2.541 ton ile İtalya onu izliyor.

2.436 ton altın Fransa’nın merkez bankasında bulunurken, 2.264 ile Çin de 5. sırada geliyor.

1.039 ton altını bulunan İsviçre’yi, 853,63 ton altınla Hindistan takip ediyor.

Japonya’nın 845,97 ton altın rezervi bulunuyor. 612,45 ton Hollanda’nın merkez bankasının altın rezervi bulunurken, 10. Sırada bulunan Türkiye’nin altın rezervi 2024 yılı üçüncü çeyreğinin sonunda 595,37 ton oluyor.

10 yılda en çok altın alan merkez bankaları

IMF; Dünya Bankası, Dünya Altın Konseyi ve merkez bankaları verilerine göre, 2013-2023 yılları arasında 1.298 ton altın alan Rusya ilk sırada dikkat çekiyor.

Rusya’yı 1.181 ton ile Çin takip ediyor. Türkiye bu 10 yılda en çok altın alımı yapan üçüncü ülke konumunda olurken, rezervlerine 424 ton altın ekliyor. Ardından 256 ve 246 ton altınla Polonya ve Hindistan geliyor.

154 altın alımı yapan Özbekistan’ı 151 ton altın alan Kazakistan takip ediyor.

Singapur Merkez Bankası 10 yılda 103 ton altın alırken, 100 ton Irak ve 92 ton da Tayland alım yapıyor.