Ons altın 3700 doları aştı! Gram altın 5000 TL'ye göz kırptı!

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe hızlı başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki "güvercin" tutumu ve merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi, hem ons altına hem de gram atına rekor getirdi.

Altının onsu, tüm zamanların en yüksek seviyesi 3718 dolara taşırken, saat 09.47 itibarıyla yüzde 0,88 artışla 3717 dolarda bulundu. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3800 dolar seviyesi direnç, 3600 dolar seviyesi destek konumunda bulunuyor.

Gram altın da rekorda!

Fiyatı ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın, ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihi zirvesini 4948 liraya çıkardı.

Altının gram fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,83 değer kazancıyla 4943 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 8 bin 246 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 234 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 kazançla 4 bin 903 liradan tamamlamıştı.

Rekorlar devam eder mi?

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Bu hafta ABD makroekonomik verileri Fed’in güvercin duruşunu desteklemeye devam ederse yeni rekorlar görülebilir" dedi. Waterer ayrıca, “Fed’in güvercin duruşu ile birlikte merkez bankalarının sürekli altın alımları, altının momentumunu güçlü tutuyor” diye ekledi.

Analistler, bu hafta ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirtti.

Öte yandan, Fed Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere en az bir düzine Fed yetkilisinin bu hafta konuşma yapması bekleniyor. Piyasalar, bu konuşmalarda para politikasına dair ipuçlarını arayacak.

Fed faiz indirimlerini sürdürecek mi?

Fed geçen hafta faiz oranlarını 25 baz puan indirirken, kalıcı enflasyon riskine dikkat çekerek gelecekteki faiz indirimlerinin hızına ilişkin belirsizlik yarattı. Yeni Fed Guvernörü Stephen Miran ise, toplantıda daha agresif faiz indirimlerini savunarak bağımsızlığını vurguladı.

Piyasalar, ekim ve aralık aylarında 25’er baz puanlık iki faiz indirimi daha bekliyor. CME FedWatch aracına göre, bu indirimlerin gerçekleşme olasılıkları sırasıyla yüzde 93 ve yüzde 81 olarak görülüyor.

Genellikle düşük faiz ortamlarında iyi performans gösteren altın, bu yıl yüzde 40’tan fazla değer kazandı. Bu artışta jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, merkez bankası alımları ve para politikasındaki gevşeme etkili oldu.