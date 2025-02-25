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Ons altın fiyatları geri çekildi: Trump’ın açıklamaları satış getirdi

Trump'ın tarife uygulamalarının ilerleyeceği açıklamaları ons altına da satış getirdi. Analistler güvenli liman talebinin güçlü kaldığına dikkat çekti.

Haber Merkezi
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Ons altın fiyatları geri çekildi: Trump’ın açıklamaları satış getirdi
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ABD Başkanı Trump'ın öncelikle Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifeler olmak üzere, genel olarak planladıkları gümrük tarifelerinin uygulamaya geçirilmeye devam edileceği açıklamaları ons altına da satış getirdi.

Tarife uygulamalarının ABD'de de enflasyonu yükselteceği ve bunun doları güçlü tutacağı beklentileri ons altında bir miktar kar realizasyonuna yol açtı.

Dün 2956,22 dolar ile rekor kıran ons altın, bugün 2.929,65 dolara kadar geri çekildi. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,63 kayıpla 2.931,97 dolardan işlem görüyor.

ANZ'de emtia stratejisti olan Soni Kumari, “Fiyatlarda sadece marjinal bir düşüş var ancak tarife belirsizlikleri nedeniyle güvenli liman talebi güçlü kalmaya devam ediyor” dedi.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, Meksika ve Kanada tarifeleri için uzatılan son tarihin önümüzdeki hafta yaklaşması nedeniyle piyasa katılımcılarının tarife risklerini hesaba katabileceğini söyledi.

Yeap, “Bu haftaki Fed politika yapıcıları bazı şahin söylemlerde bulunabilir, ancak piyasa beklentileri zaten önümüzdeki iki toplantıda faiz oranlarının uzun süre tutulacağını fiyatladığından, altın fiyatları üzerindeki etki daha sınırlı olabilir” dedi.

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