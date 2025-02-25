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Bitcoin 89 bin doların altına indi: 15 Kasım'dan bu yana en düşük seviyede!

Bitcoin, 15 Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 88 bin 246 dolara düştü. Analistler, kripto piyasasında daralma sürecinin devam edebileceğini belirtiyor.

Haber Merkezi
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Bitcoin 89 bin doların altına indi: 15 Kasım'dan bu yana en düşük seviyede!
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Kripto paralarda dün gece başlayan aşağı yönlü hareket hızlandı. ABD seçimlerinin ardından yakaladığı yükseliş sonrası 100 bin doların üzerin çıkan en büyük kripto para Bitcoin'in fiyatı 89 bin doların da altına indi. Fiyat 15 Kasım 2024'ten bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

88 bin 246,80 dolara kadar gerileyen Bitcoin fiyatı yüzde 5,9 kayıpla 88439,7 dolardan işlem görürken, 89 bin doların üzerine çıkarak aklıcı olmayı deniyor. 

24 Şubat tarihli Bitfinex Alpha raporunda analistler, Bitcoin BTC $88,458'in piyasa ivmesindeki duraklamanın ortasında yaklaşık üç ay boyunca 91,000 ila 102,000 $ arasında işlem gördüğünü ve "yaklaşık 90 günlük konsolidasyonun ardından kritik bir noktada kaldığını" söyledi. Analistler, "Sürekli bir kırılma için gereken ivme eksikti ve bu neredeyse tüm büyük kripto varlıklarında bir daralma ve konsolidasyon dönemine yol açtı" dedi.

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