Risk-off modu altını güçlendiriyor

EVRİM KÜÇÜK

Ticaret savaşı endişeleri, ekonomik büyüme kaygıları, siyasi gerilimler, jeopolitik gelişmeler yatırımcının riskli varlıklar yerine altın gibi güvenli liman varlıklarına talebini artırıyor. Bu da altının beklentilerden daha önce, 3.000 dolar dönemecine ulaşmasını sağladı. Altın ilk olarak ticaret savaşından destek aldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın AB’nin Amerikan viski ihracatına yüzde 50 vergi koymasının ardından Avrupa şarabı ve diğer alkollü içeceklere yüzde 200 gümrük vergisi uygulanacağı konusunda uyardı. Bu arada, son ÜFE ve TÜFE verileri Şubat ayında fiyat baskılarının hafifl ediğini işaret ederek Fed’e faiz oranlarını düşürmek için daha fazla alan tanıdı ve getiri sağlamayan altının cazibesini artırdı.

ETF girişleri bu yıl 3.5 milyon ons arttı

Metali daha da destekleyen şey, güçlü ETF talebi. Bilinen toplam altın borsa yatırım fonu varlıkları bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 3.5 milyon ons artarak neredeyse 86.4 milyon onsa ulaştı. Çin'in alımlarını üst üste dördüncü ay uzatmasıyla devam eden merkez bankası alımları da kıymetli metali destekliyor. Merkez bankaları geçen yıl 1.045 ton satın aldı ve bu toplam talebin yaklaşık beşte birini oluşturuyor ve bu yıl daha fazla satın almanın devam etmesi muhtemel. Sarı metal haftalık yüzde 3 artışla 3.017 dolara kadar tırmandı. Yılbaşından bu yana kazancı yüzde 14’e yaklaştı. Altın 2025’te ons başına 360dolar yükseldi. Beklentiler, ticaret ve gümrük vergilerindeki belirsizliğin altın fiyatlarını yükseltmeye devam edeceği şeklinde.

3.300 dolar hedefte

Altın 3.000 dolara ulaşınca bir sonraki adımın ne olacağı merak ediliyor. Saxo Bank, kâr alma dönemi gelebileceğini ve fiyatların 2.930 dolara geri çekilebileceğini söylüyor. Ancak küresel riskler önemli ölçüde azalmadığı sürece genel görünümün yükseliş eğiliminde olduğunu belirtiyor. Derin bir düzeltme hala bir risk olsa da kuruluşa göre yakın dönemde 3.300 dolar hedefl eniyor.

“Gizemli bir el fiyatları tetikliyor” iddiası

Değerli metaller piyasa analisti Ross Norman, altının 6 ay içinde yapması gerekenleri 6 hafta içinde yaptığını belirterek, fiyat artışının arkasında gizli bir el olabileceğini iddia ediyor. Norman yazdığı makalede şöyle diyor: "Altında devam eden boğa koşusu, geleneksel korelasyonlarının çoğunu görmezden geliyor ve normların dışında hareket ediyor. Talepteki artışın arkasında büyük, şeffaf olmayan bir oyuncu olabilir; satın alımları çok yüksek hacimli ve piyasayı çarpıtmaya yetecek kadar büyük olan biri." Norman, birçok analistin bu teoriyi, yani "büyük ve bilinmeyen bir oyuncunun altının son dönemdeki yükselişini yönlendirdiğini" savunduğunu söylüyor.