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Son dakika... Fed'in kararı sonrası altında tarihi rekor

Ons altın fiyatı, Fed'in faiz kararı sonrasında yönünü yukarı çevirdi ve 2600 dolar ile yeni tarihi rekor seviyesine ulaştı. Küresel piyasalarda dalgalanmalar yaşandı.

Haber Merkezi
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Son dakika... Fed'in kararı sonrası altında tarihi rekor
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ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayı toplantısında politika faizini 50 baz puan indirdi. Böylelikle banka, faizi 23 yılın en yüksek seviyesinden indirirken; 4 yılı aşkın süre sonra faiz indirim döngüsüne başlamış oldu. Piyasalar, ilk tepki olarak kararı olumlu gördü.

Karar öncesi 2.580 dolar civarında seyreden altının ons fiyatı, kararın ardından 2.600 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Ons fiyatındaki günlük yükseliş yüzde 1'i buldu.

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 Piyasalar ne tepki verdi?

Fed'in 54 ayın ardında faiz indirim döngüsüne girmesiyle, küresel borsa endeksleri yükselişe geçti.

Ons altın, Fed kararları sonrası yükselişe geçerken; 2600 dolar ile yeni bir rekor kırdı. Yeni zirvesinin ardından 2583 dolara geriledi.

Dolar endeksi, 100,21 seviyesine kadar geriledi. 

Euro/dolar paritesi ise, 1,1125 seviyesinden 1,1188'e kadar yükseldi.

Fed'in ardından ABD tahvil faizleri geriledi. Bitcoin fiyatları ise, Fed sonrası dalgalandı.

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