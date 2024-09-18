Son dakika... Fed, 4 yıl sonra ilk kez faiz indirdi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizinde hedef aralığı piyasa beklentileri dahilinde 50 baz puan indirerek yüzde 4,75-5,00 seviyesine çekti. En son Mart 2020'de faiz indiren banka, Mart 2022'de faiz artırımlarına başlamıştı.

Karar metniyle birlikte piyasanın yakından izlediği noktasal grafiğe yansıyan Fed yetkililerinin, patikaya ilişkin öngörüleri de belli oldu. Buna göre Fed yetkilileri, 2024'te kalan iki toplantıda toplamda 50 baz puanlık indirim öngördü.

FOMC yaptığı politika açıklamasında, "bir miktar yüksek" kalmasına rağmen enflasyon konusunda "daha fazla güven" kazandığını söyledi. İstihdam artışının yavaşladığı ve işsizlik oranının yükseldiği bir ortamda yetkililer, sağlıklı bir işgücü piyasasını sürdürürken fiyat istikrarı hedeflerine ulaşma risklerinin "kabaca dengede" olduğunu kaydetti.

Karar metninde yer alan ifadeler şöyle:

"Son göstergeler ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini göstermektedir. İstihdam artışı yavaşlamıştır ve işsizlik oranı yükselmekle birlikte düşük seyretmektedir. Enflasyon, Komite'nin yüzde 2'lik hedefine doğru daha fazla ilerleme kaydetmiştir ancak bir miktar yüksek seyretmektedir. Komite, uzun vadede azami istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflemektedir.

Komite, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir şekilde hareket ettiğine dair daha fazla güven kazanmıştır ve istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğuna karar vermiştir.

Ekonomik görünüm belirsizdir ve Komite, ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatlidir. Enflasyondaki ilerleme ve risk dengesi ışığında Komite, federal fon oranı için hedef aralığını 1/2 puan düşürerek yüzde 4-3/4 ila 5'e çekmeye karar vermiştir.

Federal fon oranı hedef aralığında yapılacak ilave ayarlamaları değerlendirirken Komite, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendirecektir. Komite, Hazine tahvilleri ve ajans borcu ve ajans ipoteğine dayalı menkul kıymet varlıklarını azaltmaya devam edecektir.

Kurul, azami istihdamı destekleme ve enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda güçlü bir kararlılığa sahiptir. Kurul, para politikasının uygun duruşunu değerlendirirken, gelen bilgilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edecektir.

Kurul, (daha fazla) -2- Kurul'un hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır. Kurul'un değerlendirmelerinde işgücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmeler de dahil olmak üzere geniş bir bilgi yelpazesi dikkate alınacaktır.

Para politikası kararına Başkan Jerome H. Powell, Başkan Yardımcısı John C. Williams, Thomas I. Barkin, Michael S. Barr, Raphael W. Bostic, Lisa D. Cook, Mary C. Daly, Beth M. Hammack, Philip N. Jefferson, Adriana D. Kugler ve Christopher J. Waller oy vermiştir. Bu eyleme karşı oy kullanan Michelle W. Bowman, federal fon oranı için hedef aralığın bu aşamada 1/4 puan düşürülmesini tercih etti.

Ekonomik Projeksiyonlar açıklandı

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2024 yılı GSYH beklentisi yüzde 2,1'den yüzde 2'ye çekildi; 2025, 2026 ve 2027 yılları için yüzde 2, uzun dönem için yüzde 1,8 olarak kaldı.

Fed yetkililerinin önümüzdeki döneme ilişkin tüm faiz tahminleri aşağı geldi. Bu yıl için medyan faiz tahmini yüzde 5,1'den yüzde 4,4'e, gelecek yıl için yüzde 4,1'den yüzde 3,4'e, 2026 yılı için yüzde 3,1'den yüzde 2,9'a aşağı yönlü revize edildi. 2027 yılı ve uzun dönem için tahmin yüzde 2,9 olarak belirlendi.

Çekirdek PCE beklentileri düştü

Fed'in projeksiyonunda, bu yıl için çekirdek PCE beklentisi yüzde 2,8'den yüzde 2,6'ya, gelecek yıl beklentisi yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye çekilirken, 2026 ve 2027 yılları beklentisi yüzde 2 olarak öngörüldü.

Yetkililerin PCE enflasyon beklentileri bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 2,3'e, gelecek yıl için yüzde 2,3'ten yüzde 2,1'e çekerken, 2026, 2027 ve uzun dönem için yüzde 2 olarak belirledi.

İşsizlik beklentisi yükseldi

Fed yetkilileri bu yıl için işsizlik oranı tahminini yüzde 4'ten yüzde 4,4'e, gelecek yıl tahminini yüzde 4,2'ten yüzde 4,4'e, 2026 tahminini yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e yükseltti; 2027 ve uzun dönem tahmini yüzde 4,2 oldu.

Fed yetkilileri 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyor.