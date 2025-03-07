Türkiye altın rezervinde rekor üstüne rekor kırıyor!

ABD’de altına yönelik artan talep, bazı ülkelerden külçe altın çıkışına yol açıyor. Ticaret çevreleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika’ya yönelik gümrük tarifelerini devreye almasıyla birlikte altın stoklamayı sürdürüyor.

Trump, Meksika ve Kanada’dan gelen ürünlere uygulanan vergileri ertelemiş ancak daha sonra 4 Mart itibarıyla yeniden yürürlüğe sokmuştu. 1 Şubat’ta imzaladığı kararnameyle bu iki ülkeye yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirilmişti. Bu gelişmelerin ardından Çin’e de tarife uygulayan Trump, Avrupa Birliği'ne yönelik tarife tehditlerini sıkça dile getiriyor.

Hangi ülke dünyada en fazla altın rezervine sahip?

CNBC-e’den Zafer Karataş haberine göre, küresel piyasalarda ticaret savaşlarının yarattığı belirsizlik, güvenli liman arayışını artırırken, ülkeler hazinelerini altınla güçlendirmeye devam ediyor. Yaşanan gelişmelerle birlikte ons altının fiyatı tarihi zirvelere ulaştı.

Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, ABD, dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkesi konumunda. ABD’nin hazinesinde 8 bin 134 ton altın bulunurken, bu miktar toplam rezervlerinin yüzde 75’ine denk geliyor.

ABD, aralıktan bu yana 600 ton altın taşıdı

Ülkedeki yoğun altın talebi, bazı ülkelerden New York’a külçe altın akışına neden oluyor. Tüccarlar, Trump’ın Kanada ve Meksika’ya yönelik tarifeleri devreye almadan önce altın stoklamaya yöneldi.

BullionVault Araştırma Direktörü Adrian Ash, CNBC’ye verdiği demeçte New York’taki kasalarda alışılmışın dışında miktarda altın olduğunu belirtti. Dünya Altın Konseyi’ne göre, aralık ayından bu yana şehre 600 tondan fazla, yani yaklaşık 20 milyon ons altın taşındı. Konsey’in Asya ve Avrupa Pazar Stratejisti John Reade ise, bu kadar büyük bir altın girişinin ancak olağanüstü koşullarda yaşanabileceğine dikkat çekti.

İlk 5’te 3 Avrupa Birliği ülkesi yer alıyor

Dünyada en fazla altın rezervine sahip ikinci ülke, 3 bin 352 ton ile Almanya. AB’nin en güçlü ekonomisi olan Almanya’da altın rezervleri toplam rezervin yüzde 74,3’ünü oluşturuyor. Almanya’yı sırasıyla 2 bin 452 tonla İtalya (rezervlerin yüzde 70,7’si) ve 2 bin 437 tonla Fransa (rezervlerin yüzde 72,2’si) takip ediyor.

Çin, en fazla altın rezervine sahip 6. ülke

Rezervlerin sadece yüzde 5’i altın ABD ile ticaret savaşları yaşayan ve tarifelere maruz kalan Çin, altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. Dünya Altın Konseyi’ne göre, Çin’in rezervlerinde 2 bin 280 ton altın bulunuyor ve bu miktarla dünyada 6. sırada yer alıyor. Ancak dikkat çeken nokta, bu altın rezervlerinin Çin’in toplam rezervlerinin sadece yüzde 5,5’ine karşılık gelmesi.

Türkiye altın rezervinde ilk 10’da

Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, Türkiye 615 ton altın rezerviyle dünyada en çok altın bulunduran 10. ülke konumunda. Bu rezervler, ülkenin toplam rezervlerinin yüzde 35,7’sini oluşturuyor. Merkez Bankası verilerine göre ise Türkiye’nin brüt altın rezervleri 72 milyar 297 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.