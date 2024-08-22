Ultra zenginler için altın depolama tesisi kuruldu

Dünyada enflasyonist ortamda daha da çok kazanan zenginler altına hücum ediyor. Altınlar için yüksek güvenlikli depolama alanlarına olan talep de artışa geçti.

Singapur'da inşa edilen dev bir depolama tesisi, zenginlerin altınlarını saklamaya hazırlanıyor.

CNBC-e haberine göre, The Reserve adı verilen yeni tesis, 10 bin ton gümüş ve 500 ton altın saklama kapasitesine sahip olurken, bu miktar dünya genelindeki yıllık gümüş arzının üçte birinden fazlasını ve merkez bankalarının 2023'te satın aldığı altının yaklaşık yarısına karşılık geliyor.

Silver Bullion tarafından inşa edilen, 180 bin metrekare büyüklüğündeki tesis, şirketin daha önce hizmet verdiği kasasının dolması nedeniyle yapıldı. Şirket, yeni tesisin müşterilerden yoğun ilgi gördüğünü ve daha fazla kasaya ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, firmanın kurucusu Gregor Gregersen, "Aldığımız geri bildirimler, daha fazla kasa ihtiyacımız olduğunu gösteriyor" açıklamasını yaptı.

Altın rekor kırıyor

Ons altın geçen haftalarda 2 bin 500 doların üzerine çıkarak rekor kırarken, gümüşte de yüzde 20'nin üzerinde yükseliş görüldü. Asya'dan altın talebinin patladığı görülürken, tezgâh üstü piyasada alımlar son 25 yılın en iyi ikinci çeyrek verileri oldu.

Tezgâh üstü piyasada yapılan alımlar, 2023 yılında 450 tona olmuştu. 2024'te artması beklenen bu altın alımlarında yoğun talep, artan jeopolitik riskler, merkez bankalarının alımları ve Çinli tüketicilerin ilgisiyle beslendi.

Hong Kong merkezli Precious Metals Insights Genel Müdürü Philip Klapwijk, "İnsanlar, ekonomik ve politik açıdan dünyanın gidişatından memnun değiller. Bu nedenle, altına olan talepleri artıyor” dedi.

Fiziki altının riskleri

Altının fiziki olarak tutulması riskler taşırken, karşı tarafın taahhüdünü yerine getirememe olasılığından arınmış olarak da görülüyor.

JPMorgan analistleri, pandemi sonrası “mahremiyet” ve “somut” gibi kavramlarda artış olduğunu, yatırımcılar için daha önemli hale geldiğini belirtti.