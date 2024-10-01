Bofa'da hisse azaltan Buffett, Japonya'da dev şirketlerin hisselerini yükseltti

Yatırım tarzıyla yakından takip edilen dünyanın en zengin insanlarından Warren Buffett, öngörüleriyle de piyasa da dikkat çeken isimlerin başında geliyor. 2024 yılı başından bu yana Apple ve Bank of America (BofA) gibi ABD’nin devlerinde hisselerini azaltan Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway’in Japonya’ya yöneldiği öne sürüldü.

Bloomberg’in haberine göre, Warren Buffett’in şirketi Berkshire Hathaway, 2024 yılındaki 2. yen cinsinden tahvil satışını planlıyor. Bu gelişme, şirketin Japonya’daki yatırımlarını artıracağı spekülasyonlarına yol açınca, Asya borsalarında dev şirketlerin hisseleri yükseldi.

Yatırımcılar yakından izliyor

Berkshire, küresel pazarda yen cinsinden kıdemli teminatsız tahvil ihraç etmek amacıyla BofA Securities ve Mizuho Securities Co’yu görevlendirdi. Şirket, yen tahvillerinin düzenli bir ihraççısı olup, en son nisan ayında bu tür tahvilleri piyasaya sunmuştu. Bu satış, firmanın 2019’da yen piyasasına girmesinden bu yana gerçekleştirdiği en büyük işlem olmuştu.

Şirketin fon toplama planları, hisse senedi piyasası yatırımcıları tarafından yakından izleniyor. Zira Warren Buffett, Japon dev şirketlerindeki hisselerini artırarak Nikkei 225 endeksinin bu yıl rekor seviyelere ulaşmasına katkı sağladı. Buffett, şubat ayında yayımladığı yıllık mektubunda, Berkshire’ın Japonya’daki yatırımlarının büyük kısmını yen tahvilleri aracılığıyla finanse ettiğini belirtmişti.

Hisseler yükseldi

Phillip Securities Japan Hisse Senedi Başkanı Takehiko Masuzawa, "Berkshire’ın dev şirketlerdeki hissesini artırmak için hâlâ daha fazla alanı var. Bu, Japon hisse senedi piyasasında alım yapmak isteyenler için iyi bir haber ve onlara ihtiyaç duydukları itici gücü sağlayacak" dedi.

Japon dev şirketlerinin hisseleri Tokyo’da yükselişini sürdürdü. Topix endeksinde bu şirketleri temsil eden bir ölçüm yüzde 2,8’e kadar yükselirken, daha geniş endeks yüzde 1,7 artış gösterdi. Özellikle Itochu yüzde 3,8, Mitsui & Co ise yüzde 4,2 oranında değer kazandı.

Berkshire’ın Japonya hamleleri

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Berkshire’ın 2027 vadeli yen tahvillerinden biri olan ve en çok işlem gören tahvillerin ek getirisi pazartesi günü yaklaşık 60 baz puan olarak gerçekleşti. Bu tahviller Nisan ayında 51 baz puan farkla satılmıştı. Bloomberg’in yen tahvillerini izleyen endeksine göre, yıl başında yaklaşık 58 baz puan olan ortalama getiri primi yüzde 44,8’e kadar geriledi.

Berkshire’ın yen tahvili satışı ve Japonya yatırımları, piyasalar tarafından yakından izlenirken, şirketin Japon dev şirketlerindeki hisselerini daha da artıracağına yönelik beklentiler, hisse senedi piyasalarında pozitif bir hareketlenmeye yol açtı.