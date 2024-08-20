7 ayda 1554 firma konkordato ilan etti: 55 firma için iflas kararı verildi

Son zamanlarda gündemde olan konkordato talepleri borsada da etkisini gösterdi. Borsada işlem gören Mega Polietilen üç ay süre ile konkordato ilan etti, işleme kapatıldı.

2024'ün ilk 7 ayında bin 554 konkordato talebi oldu

Konkordato Takip sitesinin verilerine göre, geçen yıl toplam bin 516 konkordato talebi olurken 2024’ün ilk 7 ayında bu rakam bin 554 oldu. Mahkemelerin yılın ilk yarısında iflas kararı verdiği dosya sayısı ise 55 oldu.

İstanbul ilk sırada

En çok konkordato alan illerin başında İstanbul geliyor. İstanbul’u, Ankara izlerken üçüncü sırada ise Bursa yer aldı.

En riskli sektör inşaat

En riskli sektörler listesinde ise ilk sırayı 398 firma ile inşaat sektörü aldı. İkinci sırada tekstil yer alırken, üçüncü sırada ise akaryakıt istasyonları görüldü.

Mega Polietilen (MEGAP) konkordato ilan etmişti

Mega Polietilen Köpük Sanayi, KAP'a gönderdiği bildirimde konkordato başvurusunda bulunduğunu açıkladı. 1,28 milyar lira piyasa değerine sahip şirketin başvurusunun, şirketin mal varlığını korumak ve hacizler nedeniyle üretim faaliyetinin aksamaması amacıyla yapıldığı duyuruldu

Borsada işlem gören şirketten konkordato başvurusu

Mega Polietilen Köpük Sanayi, KAP'a ilettiği duyuruda, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin şirketin konkordato başvurusu hakkındaki kararını detaylı şekilde açıkladı.

16 Ağustos'ta açılan dava sonucunda dün, mahkeme konkordato talebine ilişkin kararını verene kadar 3 aylık tedbir kararı aldı. Şirketten sürece ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Şirketimiz ve şirketimiz yönetim kurulu başkanı Eda Özhan tarafından, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 16.08.2024 tarihinde 2024/757 Esas numarası ile açılan dava sonucunda, ilgili Mahkeme tarafından 19.08.2024 tarihinde 3 ay süreyle geçici mühlet ile ihtiyati tedbirlere ilişkin karar verilmiştir.

Şirketimiz hakkında verilen konkordato başvurusu, Şirketimizin mal varlığının korunması ve alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemleri sebebiyle, üretim faaliyetlerimizin aksamaması amacıyla yapılmıştır. Bu karar sonrasında, bir taraftan kararın gerekleri yerine getirilip, Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam ederken, başta bankalar ve diğer tüm alacaklılar ile Şirketimizin mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla görüşmeler yürütülecektir. Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla başlatılan sermaye artırım süreci halen devam etmekte olup, başvuru için gerekli olan evrakın tamamlanmasından sonra SPK'ya gerekli başvuru yapılacaktır.

Şirketimiz sermayesinin artırılması, nakit akışının düzenli hale gelmesi, finansman giderlerinin düşürülmesi, gelişen ülke ekonomisine katkı sağlanması adına ve yine Sayın Mahkemenin ve komiserlerin vereceği kararlar / yönlendirmeler doğrultusunda konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması için gerekli çaba gösterilecektir.

Konkordato sürecinde yaşanan gelişmeler mevzuat kapsamında kamuya açıklanmaya devam edecektir”

Şirkettin bugün KAP'a yaptığı bir diğer bildirimde ise, şirketin hakim ortağı Eda Özhan'ın 16.05.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu pay satışına ilişkin başvurunun Kurul tarafından olumsuz karşılandığı ve Eda Özhan tarafından şirkete bildirildiği kaydedildi.

2005'te kuruldu 2012'de halka açıldı

2005'te kurulan şirket 2007'de Hadımköy'deki tesisinde üretime başlarken, 2012'de halka arzını gerçekleştirerek BİST Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmeye başlamıştı.

Dünkü seansta 4,67 liralık kapanış fiyatı üzerinden şirketin piyasa değeri 1 milyar 284 milyon liraydı.

Şirketin ortaklık yapısında Yönetim Kurulu Başkanı Eda Özhan, yüzde 13,88'lik hisse oranına karşılık yüzde 58,44'lük oy hakkı oranına, halka açık kısım ise yüzde 86,12'lik hisse oranına karşılık yüzde 41,56'lık oy oranına sahip.

Mega Polietilen Köpük Sanayi'nin 31 Mart 2024 itibarıyla duyurulan bilançosuna göre şirket bünyesinde 401 personel çalışıyordu.





İSO Başkanı Erdal Bahçıvan uyarmıştı!

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 2018 ve 2019 yıllarını hatırlatarak konkordatonun istismar edilmesi yoluyla birtakım acı tecrübelerin yaşandığına dikkat çekerek, bu konunun hukuki olarak daha farklı ele alınması için son 1 yıldır gerek TOBB bünyesinde gerek İSO olarak Adalet Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını söylemişti.

Önerilerinin konkordato müessesinin reel sektör alacaklarını kapsamaması yönünde olduğuna işaret eden Bahçıvan, “Sadece kamu alacakları ve finansal alacaklar için geçerli olmalı. Bu teklifimizi 1 yıldır dile getiriyoruz. Zira çok rahat konkordato kararı verilebiliyor. Bir firma kendine konkordato ile can simidi takarken yüzlerce firma suyun altında kalabiliyor. Her firmanın da konkordato başvurusu yapması mümkün olmadığı için burada adalet ve vicdan duygunuzu etkileyen örnekler görülebiliyor. Bir firma yaşatılacaksa, karşısındaki muhatapları da yaşatılarak bu yapılmalı” ifadelerini kullanmıştı.